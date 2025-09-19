Customer Care Specialist, Eneas Services
Vill du vara med och skapa en nytänkande kundupplevelse inom en framtidsbransch och samtidigt bidra till en mer hållbar energimarknad? Är du ett serviceproffs som brinner för att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer? Då kan rollen som Customer Care Specialist hos marknadsledande Eneas Services AB vara ditt nästa steg!
Om Eneas Services AB & VENI Energy Group Eneas Services AB är en del av VENI Energy Group, Nordens ledande aktör inom samköp av el och energitjänster. Koncernen grundades 1995 och har sedan dess byggt upp ett starkt fotfäste på ett flertal orter. Idag skapar de mervärde för över 45 000 företag och hanterar elinköp motsvarande 12 TWh per år.
Med över 500 anställda och kontor i Norge, Sverige, Finland, Tyskland och Spanien är de en koncern i snabb tillväxt.
VENI Energy Group är ett bolag med tydligt fokus på hållbarhet, mångfald, lönsamhet och innovation. Deras kärnvärden, kundfokus, engagemang och pålitlighet genomsyrar hela organisationen. De befinner sig i en stark expansionsfas, inte minst tack vare en växande internationell satsning och söker nu fler engagerade medarbetare som vill växa tillsammans.
Om rollen som Customer Care SpecialistSom Customer Care Specialist ansvarar du för att vårda och stärka kundrelationer genom en exceptionell serviceupplevelse. Du hanterar kundförfrågningar via telefon och e-post, gör regelbundna uppföljningar och arbetar aktivt för att förebygga churn samt driva win-back-aktiviteter. Genom att analysera kundfeedback och identifiera trender bidrar du till att utveckla och förbättra våra processer. Rollen innebär nära samarbete med flera avdelningar och en daglig användning av digitala kundverktyg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter· Hantera inkommande kundärenden via telefon och e-post. · Bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer genom proaktiv kommunikation. · Genomföra uppföljningar och säkerställa hög kundnöjdhet. · Förebygga kundtapp och driva win-back-insatser. · Analysera kundfeedback och bidra till förbättringsinitiativ. · Samarbeta nära andra avdelningar för att skapa en sömlös kundupplevelse.
Om digFör att lyckas i rollen ser vi att du har en stark känsla för service, är lösningsorienterad och gillar att arbeta i en dynamisk miljö. Du är självgående, initiativtagande och har en god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som har· Tidigare erfarenhet av kundservice eller liknande roll. · God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i både tal och skrift. · Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och under press. · Ett starkt engagemang för att skapa nytänkande kundupplevelser. · Har erfarenhet från elbranschen.
Det är meriterande om du · Har arbetat med churn-prevention eller win-back-aktiviteter. · Är van vid att arbeta med digitala kundverktyg och en fördel med säljerfarenhet.
Vi erbjuder dig· En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor. · Möjlighet till utveckling och karriärvägar inom koncernen. · Konkurrenskraftiga anställningsvillkor. · Friskvårdsbidrag och gemenskapsaktiviteter. · En arbetsplats där dina idéer och initiativ värdesätts.
Övrig informationStart: Efter överenskommelse. Omfattning: Heltid, 100 %. Placering: Mölndal, med viss möjlighet till hybridarbete. Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning.
Vill du bli en del av vårt team?Ansök redan idag, vi behandlar ansökningar löpande. Om du har några funderingar kring tjänsten, tveka inte att höra av dig till Maja@a-hub.se
