Customer Care Coordinator
2025-11-12
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Customer Care Coordinator till TOMRA - håll Sveriges pantmaskiner i rullning
Vill du arbeta i ett företag som gör verklig skillnad i hur vi återvinner och tar hand om våra resurser? Hos TOMRA är du delaktig i att utveckla och driva innovativa pantlösningar som främjar en cirkulär ekonomi. Tillsammans bidrar vi till att miljarder burkar och flaskor får nytt liv i stället för att hamna i naturen.
Vi söker nu en Customer Care Coordinator till vårt team i Stäket, Järfälla - en roll för dig som gillar service, teknik och att ha en central roll i att få vardagen att fungera för både kunder och kollegor.
Om rollen
När en av våra kollegor går vidare inom företaget öppnas nu möjligheten för dig att ta plats i vårt Customer Care-team. Här blir du den som får allt att flyta - du planerar, prioriterar och koordinerar dagens serviceuppdrag, ser till att rätt tekniker finns på rätt plats och att våra kunder får snabb och professionell hjälp. Du arbetar i nära samarbete med våra servicetekniker och andra avdelningar för att skapa en smidig upplevelse för våra kunder - allt från daglig drift till installationer och förebyggande underhåll. Hos oss får du arbeta i moderna lokaler tillsammans med ett erfaret och hjälpsamt team som trivs med att samarbeta, lösa problem och utveckla våra arbetssätt tillsammans. Vi värdesätter engagemang och humor.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta emot och hantera kundärenden via telefon och mejl
Hjälpa kunder att lösa enklare fel direkt online
Skapa och uppdatera ärenden i affärssystemet IFS
Planera resurser och koordinera tekniker för serviceuppdrag
Följa upp KPI:er, proaktiv service och kundnöjdhet
Fakturera och återrapportera serviceuppdrag
Utför övriga administrativa uppgifter som stöder serviceorganisationen
Vem vi tror att du är
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person som trivs i ett högt tempo och gillar att ha många saker på gång samtidigt. Du är teknikintresserad, har en naturlig känsla för service och drivs av att hitta lösningar som gör kunderna nöjda.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av kundservice eller teknisk support, gärna via telefon och mejl
Erfarenhet som serviceledare, koordinator, resursplanerare, trafikledare eller i liknande roll
Intresse och förståelse för teknik
Förmåga att planera, prioritera och skapa struktur
God datorvana (Officepaketet), erfarenhet av IFS är meriterande
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Framför allt är du en lagspelare som vill bidra till ett bra samarbete, både internt och med våra kunder. Du drivs av att hjälpa andra.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid (38,75 h/vecka)
Plats: Allmänningsvägen 75, Järfälla (möjlighet att arbeta hemifrån vid behov)
Arbetstid: Varierar mellan 07:30-16:00 och 08:00-16:30
Sista ansökningsdatum: 2025-12-15
Intresserad?
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Några ord om TOMRA
TOMRA Group är ett norskt börsnoterat företag, grundat 1972, som utvecklar sensorbaserade lösningar för att optimera resursanvändning. Företaget har över 5 000 anställda globalt och mer än 87 000 installerade pantmaskiner i över 40 länder. Den svenska verksamheten ingår i regionen Northern Europe tillsammans med bland annat Norge, Finland och Danmark. TOMRA Systems AB i Sverige grundades 1990 och har omkring 60 medarbetare inom marknadsföring, försäljning och service av pantmaskiner. Servicenätverket är rikstäckande och indelat i regioner. Företaget arbetar aktivt för att säkerställa att hela organisationens arbete bidrar positivt till både samhället och miljön.
