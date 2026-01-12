Curator- Säkerhetstekniker
2026-01-12
Dina arbetsuppgifter
Installation, service och driftsättning av inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning
Felsökning och underhåll
Dokumentation och rapportering enligt gällande rutiner
Stötta kunder med teknisk support och rådgivning
Samarbeta med kollegor för att säkerställa effektiva leveranserProfil
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet som servicetekniker, installatör eller driftsättare inom inbrottslarm och passersystem. Du har arbetat med 1-2 av följande system:
ASSA Arx
RCO
SPC
Axema
Galaxy
Har du god kunskap i minst ett av systemen och kan arbeta självständigt, är du rätt för oss!
Det är meriterande om du även har erfarenhet av CCTV samt kännedom om SSF 130. Rollen kräver inte att du är utbildad elektriker i grunden, men du behöver ha en god teknisk förståelse och intresse för säkerhetssystem.
Vi tror att du är
Noggrann och lösningsorienterad med förmåga att felsöka och hitta rätt lösningar
Självständig men också en lagspelare som trivs med att samarbeta
Kundfokuserad och trygg i att representera företaget ute hos våra kunder
Intresserad av att utvecklas och lära dig mer inom säkerhet och nätverksuppbyggnad
Vi erbjuder
Hos Curator blir du en del av ett kompetent team i en organisation som satsar långsiktigt. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter, stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas inom säkerhetsteknik. Ersättning
