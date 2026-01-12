Curator- Säkerhetstekniker

Talent Agency Trollhättan AB / Budjobb / Uddevalla
2026-01-12


Publiceringsdatum
2026-01-12

Dina arbetsuppgifter
Installation, service och driftsättning av inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning

Felsökning och underhåll

Dokumentation och rapportering enligt gällande rutiner

Stötta kunder med teknisk support och rådgivning

Samarbeta med kollegor för att säkerställa effektiva leveranser

Profil
Vi söker dig som har minst 2 års erfarenhet som servicetekniker, installatör eller driftsättare inom inbrottslarm och passersystem. Du har arbetat med 1-2 av följande system:

ASSA Arx

RCO

SPC

Axema

Galaxy

Har du god kunskap i minst ett av systemen och kan arbeta självständigt, är du rätt för oss!

Det är meriterande om du även har erfarenhet av CCTV samt kännedom om SSF 130. Rollen kräver inte att du är utbildad elektriker i grunden, men du behöver ha en god teknisk förståelse och intresse för säkerhetssystem.

Vi tror att du är

Noggrann och lösningsorienterad med förmåga att felsöka och hitta rätt lösningar

Självständig men också en lagspelare som trivs med att samarbeta

Kundfokuserad och trygg i att representera företaget ute hos våra kunder

Intresserad av att utvecklas och lära dig mer inom säkerhet och nätverksuppbyggnad

Vi erbjuder

Hos Curator blir du en del av ett kompetent team i en organisation som satsar långsiktigt. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter, stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas inom säkerhetsteknik.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Talent Agency Trollhättan AB (org.nr 559203-3343)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Talent Agency

Jobbnummer
9679923

