Croupier sökes till Royal Casino

Royal Casino HB / Kassapersonalsjobb / Kristianstad
2026-03-29


Visa alla kassapersonalsjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Royal Casino HB i Kristianstad, Eslöv, Helsingborg, Halmstad, Åre eller i hela Sverige

*En unik möjlighet att bli en del av Royal Casinos team!*

Vi söker en skicklig och karismatisk croupier för att ansluta sig till vårt team i Kristianstad. Om du är utbildad croupier eller har en passion för Black Jack och vill arbeta i en miljö av hög kvalitet, är detta din chans att bli en del av något speciellt.

• En spännande och sofistikerad miljö*
Tjänstgöring i en elegant och välutrustad miljö
Interaktion med våra gäster i en varm och välkomnande atmosfär
Hantera spel och transaktioner med professionalism och diskretion
Bidra till att skapa en minnesvärd spelupplevelse

• Vi söker den rätta personen*
Minst 18 år, med en mogen och positiv attityd
Noggrannhet och stresstålighet i högt pressade situationer
God social förmåga och förmåga att skapa en trevlig atmosfär
Flexibilitet att arbeta kvällar och helger
En passion för service och en strävan efter kvalitet

*Vi erbjuder*
Utbildning och träning av hög kvalitet
En miljö av elegans och professionalism
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Ett team som värdesätter samarbete och gemenskap

• Ansök idag och bli en del av Royal Casinos team!*

Skicka din ansökan eller frågor till: royalcasino@telia.com
Hitta oss på Facebook: Royal Casino

Vi ser fram emot att träffa dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Skicka CV & Personligt brev via mail
Arbetsgivare
Royal Casino HB, https://www.facebook.com/Royalcasinosweden/
291 29  KRISTIANSTAD

Arbetsplats
Kristianstad

Kontakt
Grundare av Royal Casino
Ralph Ausfelt
royalcasino@telia.com
0709707050

Jobbnummer
9825719

Prenumerera på jobb från Royal Casino HB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Royal Casino HB: