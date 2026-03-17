Cost controller till internationellt bolag i Göteborg
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Vi söker nu en Cost Controller till ett spännande uppdrag till vår partner i Göteborg. Rollen innebär ett nära samarbete med flera centrala funktioner, såsom utveckling, inköp och produktion, vilket ger dig en god inblick i både produkt och affär.
I denna roll arbetar du med kostnadsestimering i samband med kundofferter för tekniskt avancerade produkter. Du blir en del av ett tvärfunktionellt offertteam och ansvarar för att ta fram, analysera och kvalitetssäkra en realistisk och heltäckande bild av produktkostnaden.
Arbetet är projektbaserat och sker i återkommande offertprocesser. Tillsammans med teamet driver du arbetet framåt under perioder, där du analyserar och bryter ner kostnader kopplade till exempelvis material, tillverkning, logistik och investeringar.
Utöver det operativa arbetet finns även möjligheten att bidra till att utveckla och förbättra arbetssätt, verktyg och datakvalitet. Det innebär bland annat att vidareutveckla befintliga Excel-modeller samt delta i initiativ för att skapa mer strukturerad och återanvändbar kostnadsdata.
Sammanfattningsvis innebär rollen:
Ansvara för kostnadsestimeringar i samband med kundofferter
Bryta ner och analysera produktkostnader (material, produktion, logistik, investeringar)
Validera data och säkerställa kvalitet i kostnadsunderlag
Bidra till uppbyggnad av strukturerad kostnadsdata och återanvändning
Driva och koordinera kostnadsarbetet inom offertprocesser
Vi söker dig somHar en eftergymnasial teknisk utbildning, exempelvis inom maskinteknik eller industriell ekonomi
Minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Har god förståelse för hur produkter byggs upp och vad som driver kostnader i produktion
Har goda kunskaper i Excel
Har erfarenhet av SAP eller liknande affärssystem är meriterande
Erfarenhet av produktkostnadssystem är meriterande
För att lyckas i rollen är du en analytisk person som trivs i en dynamisk miljö med högt tempo och varierande arbetsdagar. Du är bekväm med att ta egna initiativ och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya situationer. Du uppskattar att arbeta nära olika funktioner och har lätt för att skapa relationer.
Om anställningenTjänsten är ett konsultuppdrag via OIO med initial längd på 6 månader, med goda möjligheter till förlängning och övergång till anställning hos vår partner.
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats.
