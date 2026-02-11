Copy of Tandsköterska till Lund
Vi på Happident arbetar mot en helt ny, revolutionerande tandvård. En miljö långt ifrån klinikdoft, hårda stolar och kala väntrum. Med Sveriges mest framstående tandvårdspersonal i kombination med den senaste teknologin. Helt enkelt en miljö där patienter kan glömma allt de någonsin sett, känt eller hört om tandvård.
Happident är den tredje största privata tandvårdskedjan i Sverige med kliniker i alla Sveriges storstäder. Vi är alla på en förändringsresa tillsammans med Happident och har målsättningen att inom de närmaste åren kraftigt expandera vår verksamhet. Happident ägs endast av tandläkare med många års erfarenhet av att bedriva kvalitativ och heltäckande tandvård i Sverige och internationellt. Den kliniska fokusen genomsyrar hela vår verksamhet och vi har ambitionen att bygga den bästa arbetsplatsen för våra anställda och erbjuda den mest kvalitativa och tillgängliga tandvården till alla våra patienter. Genom vår unika "klustermodell" kan vi tillgodose alla våra patienters kliniska behov samtidigt som vi skapar unika karriärmöjligheter för alla våra medarbetare. Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Happident blir du en del av vårt kompetenta team med tandvårdspersonal på våran klinik i centrala Malmö. Till denna rollen söker vi dig som älskar att assistera tandläkare. Du kommer få stora möjligheter till utveckling inom diverse arbetsuppgifter som utförs på en klinik men din viktigaste uppgift hos oss är att ge den bästa tänkbara tandvården med hjälp av din profession och omsorg om patientens önskemål. Patientsäkerhet och kvalitet i tandvården är fokus i vårt arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och har viss erfarenhet inom yrket. Som tandsköterska har du en viktig roll, då det är du som ska se till att allt fungerar runt tandläkaren och att patienten känner sig trygg och välkommen. Du har en hög servicegrad som kännetecknas av kvalitativa bemötanden och du är noga med att säkerställa att både kunder och kollegor mår bra. Som tandsköterska hos oss utför du sedvanliga arbetsuppgifter som ryms i yrkesrollen. Du är en lagspelare som är van att arbeta självständigt och delegerat. Det är meriterande om du behärskar journalsystemet Opus.
Vi ser även att du:
Är förtroendeingivande och kommunikativ i möten med patienter. Har en god samarbetsförmåga, är flexibel och prestigelös. Är nyfiken och vill bidra i utvecklingsarbetet på kliniken. Behärskar det svenska språket och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Genom att erbjuda våra patienter duktiga och engagerade tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor vill vi höja kvaliteten och utvecklingstakten inom svensk tandvård. Vi vill göra tandvården bekvämare, ännu mer serviceinriktad och till en naturlig del av våra patienters egen friskvård.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi månar om våra anställda och erbjuder därför ett mycket generöst friskvårdsbidrag.. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och privat!
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: centrala Malmö och Lund
