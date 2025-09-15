Coop Vaggeryd söker extrapersonal vid behov
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Vaggeryd Visa alla butikssäljarjobb i Vaggeryd
2025-09-15
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Vaggeryd
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Drivs du av försäljning och att levererera branschens bästa kundmöte? Vi söker extra personal vid behov till vår butik Coop Vaggeryd
Vi söker dig som är social, kreativ och noggrann och som gärna kommer med förslag och idéer samt har lätt för att arbeta i team. Du drivs av utmaningar, ser möjligheter och har en vilja att hela tiden utveckla och effektivisera såväl verksamheten som dig själv.
Vi värdesätter att du är flexibel och serviceinriktad med ett stort engagemang i arbetet. Du ska dela Coop Västs värderingar.
Vad vi erbjuder dig; Välkommen till en trevlig arbetsplats där vi ser fram emot att gå till jobbet, har kul ihop och hjälper varandra framåt. Vi är en blandning med personer i alla åldrar där vi är varandras arbetsmiljö och jobbar mot branschens bästa kundmöte. Hos oss får du möjligheten att arbeta med utvecklande och varierande uppdrag i en livsviktig bransch. Tillsammans skapar vi välkomnande, inspirerande och säljande butiker för en hållbar framtid.
Sista ansökningsdag är 21 september, 2025.
Tidigare erfarenhet från livsmedelsbutik är meriterande.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning för att täcka upp då vi har behov av extra hjälp i butiken. Önskad start i butiken snarast möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Mehrdad Husseini epost; vaggeryd.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV. Alla ansökningar ska göras via coop.se
- God svenska i tal och skrift är ett krav.
- 18 år fyllda är ett krav, då du behöver kunna arbeta självständigt i kassan
- tidigare erfarenheter från arbete i butik är meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9507741