Controller välkomnas till Ekonomiavdelning
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du sugen på att vara en naturlig del av en ledningsgrupp, ge ett strategiskt och operativt chefsstöd, delta i utvecklingsarbete och samtidigt involveras i sjukhusövergripande projekt? Då kan denna roll passa dig.
Om verksamheten
Du kommer i din roll som controller att tillhöra Ekonomiavdelningen på Område 5 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Område 5 fokuserar på kirurgi, onkologi, operation- och intensivvård, njurmedicin samt hud och könssjukvård inom tolv verksamhetsområden. Området har cirka 3600 medarbetare och omsättningen är drygt 5 miljarder kronor. Ekonomiavdelningen består av åtta controllers och en ekonomichef. Vi arbetar nära verksamheterna tillsammans med övriga stabsfunktioner, såsom HR, Utvecklings- och Operativa enheten.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med 1 - 2 verksamheter där du kommer att ha en besluts- och processtödjande roll inom ekonomiområdet och arbeta nära verksamhetens chefer med strategiska och operativa frågor. Du kommer bland annat att stötta arbetet med:
budget, uppföljning, analys, prognoser och produktionsplaner.
att ta fram nyckel- och jämförelsetal.
medverka i förändringsarbete, intäkts- och kostnadskalkyler.
ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp.
Arbetet är varierande och sker både självständigt med mycket egenansvar samt i team med andra controllers. Som controller inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset förväntas du även kunna bidra med arbete på en sjukhusövergripande nivå.
Om dig
För att trivas i rollen behöver du vara analytisk, ha god förmåga att dra slutsatser och kunna skapa dig en god överblick i ett komplext arbete som omfattar både ekonomi, produktion och personalanvändning. Du är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt.
Rollen innebär även många kontaktytor och mycket nära samarbete med andra, vilket kräver att du även gillar teamarbete samt att du är pedagogisk och kan kommunicera ekonomisk information till verksamheten på ett för dem begripligt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Krav för tjänsten
Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi eller annan relevant inriktning för den aktuella tjänsten. Du har minst 2 års erfarenhet av aktivt chefstöd i ekonomiska frågor. Du har mycket goda kunskaper i Excel och i olika beslutsstöd som till exempel Cognos eller Power BI. Har du dessutom erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig sektor och/eller ledningsgruppsarbete så är även det meriterande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
