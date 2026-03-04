Controller till VB Energi
2026-03-04
Företagsbeskrivning
Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria energiförsörjning?
Nu har du chansen att få jobba i en utvecklande, varierad och strategiskt viktig roll där det finns stora möjligheter till utveckling. Nu söker vi på VB Energi en erfaren Controller!
Om rollen
I rollen som Controller hos oss får din analytiska förmåga och ditt affärsintresse en central roll i att driva företagets strategi framåt. Du är en affärspartner och rådgivare till både medarbetare och chefer i ekonomiska frågor och säkerställer att verksamheten har rätt beslutsunderlag för att nå sina mål.
Du ansvarar för den ekonomiska uppföljningen av projektverksamheten och analyserar resultat, lönsamhet och nyckeltal. Genom budget- och prognosarbete driver du en strukturerad och framtidsinriktad ekonomistyrning, i nära samarbete med redovisningschef och affärschefer.
Rollen innebär även att ta fram välgrundade beslutsunderlag för investeringar och business case, där du genom din analytiska kompetens skapar tydliga rekommendationer för framtida vägval. Du kommer också att delta i den externa rapporteringen till styrelsen och säkerställa att informationen är korrekt, transparent och strategiskt relevant.
Du får en dynamisk vardag där du arbetar både operativt och strategiskt. Du får vara med och påverka, skapa struktur och driva kvalitet, långsiktighet och hållbarhet i företagets ekonomiska styrning. Det du gör spelar roll - varje dag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stötta medarbetare och chefer i ekonomiska frågor och operativa affärsbeslut.
Ansvara för den ekonomiska uppföljningen av projektverksamheten, både VB Elnät och VB Energi.
Skapa, förbättra och kvalitetssäkra arbetssätt, processer och rapportsystem för ekonomi- och projektuppföljning.
Analysera och följa upp resultat, lönsamhet och operativa nyckeltal samt medverka i månadsbokslut i samarbete med redovisningsansvarig och affärschefer.
Driva och medverka i budget- och prognosarbete.
Aktivt medverka i den externa rapporteringen till styrelsen.
Kravspecifikation
Relevant universitets- eller högskoleexamen (civilekonom eller annan relevant utbildning), alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom relevant arbetslivserfarenhet.
Flera års relevant arbetslivserfarenhet och god kunskap i redovisningens grunder.
Genuint intresse för styrning, uppföljning och verksamhetsutveckling.
Avancerad användare av Officepaketet och Excel, och du använder digitala verktyg effektivt för att skapa struktur, analyser och beslutsunderlag.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet från energi- eller närliggande bransch.
Du trivs i en organisation i förändring och är lösningsorienterad, analytisk och initiativtagande. Du är lyhörd och har lätt för att växla mellan strategiska frågor och operativa uppgifter. För dig är samarbete, struktur och kvalitet en självklarhet.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. En möjlighet till att ingå i ett team som jobbar tillsammans för en säker och stabil drift och därmed bidrar till att våra kunder får leverans av miljövänlig energi. Du får en varierande vardag med utmanande arbetsuppgifter, möjligheten finns att utveckla både dig själv och verksamheten genom att delta i olika projekt och arbeta med förbättringsåtgärder. För oss på VB Energi är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov.
Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här: Välkommen till oss! (vbenergi.se).
Placeringsort: Ludvika.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Johanna Walterson, johanna.walterson@vbenergi.se
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Carolina Bölander, carolina.boelander@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Torbjörn Jonsson Unionen, Mikael Boström Sveriges Ingenjörer och Pertti Palonto SEKO. Du når dem genom växeln på 0240-876 00.
Välkommen med din ansökan senast den 22 mars 2026. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. VB Energi arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Att arbeta inom VB Energi innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad.
Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt
