Controller Till Väkänt Bolag I Norrort
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
Är du en analytisk Business Controller med stark systemförståelse och expertkunskaper i Excel?
Vi söker dig som vill bli en nyckelperson i ett växande bolag i Norrort. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, driva ekonomiska analyser och bidra till strategiska beslut. Rollen kräver en kombination av affärsförståelse, teknisk kompetens och förmåga att omsätta data till insikter.
Arbete sker på plats på vår kunds kontor i Norrort. Start önskas så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.Arbetsuppgifter
Som Business Controller kommer du att ingå i ett ekonomiteam om 3 personer. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att inkludera:
• Budget- och prognosarbete
• Rapportering
• Analys av nyckeltal
• Ekonomisk rådgivning inom organisationen
• Supportera övriga ekonomifunktionenProfil
Vi ser att du besitter en universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi och har tidigare erfarenhet inom redovisning, samt flera års erfarenhet inom rollen som Controller. Du har ett starkt intresse för digitalisering och processförbättring, kombinerat med gedigen systemkompetens och avancerad nivå av Excel.
I ditt arbete är du framåtlutad, analytisk och snabb att hitta lösningar, samtidigt som du sätter hög prestige i att leverera väl genomförda arbetsuppgifter inom satta tidsramar. Du ser ett nära samarbete och öppen kommunikation som viktiga nycklar till framgång och trivs inom en föränderlig organisation. Du kommunicerar obehindrat på både engelska och svenska i såväl tal som skrift.
Framgångsfaktorer
• Universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi
• Bakgrund inom redovisning samt flera års erfarenhet som Controller
• Stort systemintresse samt avancerad användare av Excel
Om företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.
För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/resultat-i-sverige-ab/
START: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Norra Stockholm - arbete sker på plats
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Sara Westin-James 072-215 15 34
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-12-18
Denna tjänst är en direktrekrytering där vi på Resultat har hand om rekryteringsprocessen men där du blir direkt anställd hos vår kund. Låter detta som något för dig? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Sara Westin-James 072-215 15 34. Ersättning
