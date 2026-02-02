Controller till BTG Instruments
BTG Instruments i Säffle söker nu en erfaren och driven Controller/Teamleader som vill bidra till fortsatt tillväxt och framgång i ett internationellt teknikbolag.
Om BTG Instruments:
BTG Instruments AB är ett svenskt industriföretag med lång tradition och stark förankring i Säffle. Företaget utvecklar och tillverkar avancerade mätsystem, instrument och processlösningar för massa- och pappersindustrin och ingår i BTG Group - en global ledare inom området. Sedan 2019 är BTG Group en del av Voith, vilket ytterligare har stärkt koncernens position internationellt.
I Säffle arbetar cirka 70 medarbetare i en modern och tekniskt avancerad miljö. Verksamheten kombinerar lokalt hantverk med global teknisk expertis, och präglas av värderingar som innovation, tillförlitlighet och hållbarhet. Teamet i Säffle spelar en central roll i att stärka BTG:s position som en av världens ledande leverantörer av mät- och styrsystem till processindustrin.
Om rollen:
Som Controller ansvarar du för controlling och har en nyckelroll i att säkerställa korrekt kostnadsstruktur, hög datakvalitet och stark ekonomisk styrning. Du arbetar nära fabriksledning, operations och inköp, och fungerar som en proaktiv affärspartner i hela verksamheten.
Du kommer dessutom i egenskap som Teamleader att leda det dagliga arbetet för fem seniora medarbetare på ekonomiavdelningen, som alla har lång erfarenhet inom sina områden.
Rollen innebär både strategiskt arbete och operativ närvaro - perfekt för dig som vill kombinera analys med verksamhetsnära ledarskap.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Produktkalkylering & Fabrikens resultat
Utforma och underhålla standardkostnadsmodellen enligt koncernens rapporteringsprinciper.
Utveckla och implementera analyser av tillverkningsavvikelser.
Analysera och förklara tillverkningsavvikelser. Följa upp faktisk kontra planerad produktionsprestation och driva förbättringsåtgärder tillsammans med produktionen.
Finansiell styrning, kostnadskontroll & prestationsrapportering (KPI:er)
Säkerställa korrekta kostnadsstrukturer och transparens för både direkta och indirekta kostnader.
Följa upp produktivitet, arbetseffektivitet, kassation, omarbetning och andra kostnadsdrivare.
Stödja och driva initiativ för kostnadsreducering och förbättringsarbete.
Utveckla tydliga KPI:er samt rapporter och digitala visualiseringar för att övervaka fabriksresultaten.
Leda månatliga uppföljningsmöten med fabrik- och regionledning.
Lagerstyrning & Rörelsekapital
Kontinuerligt förbättra lagernoggrannhet och lagerkontroller.
Analysera långsamroterande och inkurant lager samt driva åtgärdsplaner.
Stödja inköp och logistik i att definiera optimala lagernivåer och mål för rörelsekapital.
Inköp & Kostnadsoptimering
Samarbeta nära inköpsavdelningen för att identifiera kostnadsbesparingar och följa upp prisavvikelser (PPV).
Stödja make-or-buy-analyser, kalkyleringsscenarier och leverantörsförhandlingar.
Utvärdera kostnadseffektivitet i relation till volymer och bidra till strategiskt inköpsarbete.
Investeringar & Capex-styrning
Leda investeringsbudget och godkännandeprocess.
Följa upp investeringar, faktiskt kostnadsutfall och ROI-utvärdering.
Underhålla och prioritera investeringsportföljen tillsammans med operations.
Affärsstöd & Ledarskap
Bygga starka samarbeten med fabriksledningen och regionala säljteam.
Bidra med proaktiva finansiella insikter och utmana antaganden i beslutsfattande.
Främja en kultur av kostnadsmedvetenhet och datadrivna beslut.
System & Processutveckling
Säkerställa hög dataintegritet i ERP-system och kalkylstrukturer.
Förbättra rapporteringssystem, driva automatisering och utveckla digitala visualiseringar för verksamhetsuppföljning
Bidra i förbättringsprojekt och transformationsinitiativ tillsammans med externa experter.
Korncernrapportering
Fylla i och rapportera månatliga KPI:er till koncernens finansavdelning.
Förklara utfall och avvikelser (utfall kontra budget/plan).
Stödja verksamheten i budget- och planeringsprocessen.
Förbereda material inför interna och externa revisioner.
Hantera interna och externa frågor och lösa problem som uppstår.
Kontinuerligt förbättra rutiner, processer och arbetssätt.
Tjänsteresor kan förekomma.
Din profil:
Utbildning & Erfarenhet
Kandidatexamen eller masterexamen inom ekonomi, controlling, redovisning eller liknande.
Flera års erfarenhet av industriell controlling/plant controlling/redovisning i tillverkningsindustri (gärna monteringsbaserad produktion).
Erfarenhet av att införa eller utveckla standardkostnadsmodeller och tillverkningscontrolling.
God förståelse för tillverkningsprocesser, produktstrukturer (BOM), operations, kostnadsställen och arbetscenter.
Goda kunskap om SAP. Kunskap om SAP4/HANA är meriterande.
Erfarenhet av lean- eller förbättringsorienterade miljöer är meriterande.
Färdigheter & Kompetenser
Mycket god analytisk förmåga och problemlösning.
Goda kunskaper i kostnadsredovisning och förståelse för produktionsflöden.
Förmåga att ifrågasätta, driva förändring och påverka tvärfunktionella team.
Starka kommunikativa färdigheter och god samarbetsförmåga.
Avancerade kunskaper i Excel och datadriven analys. PowerBI är meriterande.Dina personliga egenskaper
Handlingskraftig, pragmatisk och självgående.
Nyfiken, proaktiv och förbättringsorienterad.
Trivs i en mellanstor fabriksmiljö.
Hög integritet och uthållighet i utmanande situationer.
Vad vi erbjuder:
Rollen är central och verksamhetsnära, med stora möjligheter att påverka utvecklingen av ekonomistyrningen och arbetssätten i organisationen. Du blir en del av en arbetsplats som präglas av högteknisk kompetens, stabilitet och en stark teamkänsla. Tjänsten kombinerar strategiskt arbete med det dagliga ledarskapet för ett erfaret ekonomiteam, och ger dig goda möjligheter att vidareutveckla processer, system och arbetsmetoder i en växande verksamhet.
Vi värnar om medarbetarnas hälsa och balans i vardagen, och erbjuder därför möjligheten att arbeta på distans upp till två dagar i veckan - en flexibilitet som gör det enklare att få ihop arbetet med livet i stort.
Låter detta som din nästa utmaning?
Välkommen att skicka in ditt CV på engelska senast den 16:e februari till Erika Berg, HR-Manager, på erika.berg@btg.com
.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
