Controller med IT-fokus till kommunstyrelsekontoret
2025-08-15
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Du får vara med och utveckla och forma vår ekonomi- och verksamhetsstyrning med särskilt fokus på kommunstyrelsens verksamheter och utveckling av IT-stöd för chefer och controllers. Du får arbeta i en organisation med hög kompetens, starkt utvecklingsfokus och i nära dialog med chefer, kommundirektör och politisk ledning. Vi erbjuder dig ett kvalificerat uppdrag där du får möjlighet att utveckla analysredskap, utveckla IT-stöd och AI-stöd i analyser samt driva och leda processer.
Tjänsten är placerad på kommunstyrelsekontorets controllerenhet.
Uppdraget
Du kommer att arbeta i team med controllerkollegor för övriga förvaltningar i en centraliserad controllerenhet. Ditt fokus blir kommunstyrelsens verksamheter och främst kommunstyrelsekontoret, vilket innefattar processer för ekonomisk planering och uppföljning i nära samarbete med controllerkollegor och chefer inom kommunstyrelsen. Ett annat fokus är att utveckla beslutsstödsystem, i nuläget Hypergene, och effektivisera nyttjandet av vårt ekonomisystem Unit4 ERP, utveckla AI-stöd i analyser och ekonomiprocesser, samt aktivt delta i övergripande effektiviseringsarbete.
Vi har ett pågående utvecklingsarbete av våra processer i Hypergene och Unit4 ERP och där kommer du ha en nyckelroll. Du blir ett viktigt stöd för IT-enheten i analys, kalkylering och uppföljning av drift och investeringar för den samlade IT-verksamheten i kommunen.
Utmaningar och möjligheter
Du kliver in i en verksamhet där utveckling pågår kopplat till digitalisering och AI-stöd i styrningen. Utmaningen ligger i att ta fram potentialen i nuvarande och tillkommande verktyg och system och skapa mycket effektiva processer, skarpa analyser och välskrivna rapporter.
Du får möjligheten att bidra till en controllerfunktion som är en motor för förbättring och förändring. Med hjälp av din analytiska förmåga, goda kommunikation och konsultativa arbetssätt bygger du långsiktigt förtroende, både inom teamet och gentemot chefer och beslutsfattare i organisationen.
Det här behöver du ha med dig
Vi söker dig som har en akademisk ekonomiutbildning, med inriktning mot redovisning och verksamhetsstyrning, eller motsvarande kvalificerad erfarenhet. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med budget och uppföljningsprocesser, utveckling av analyssystem/beslutsstödsystem och data/informationshantering med goda referenser.
Följande ser vi som meriterande:
• Erfarenhet från system som Hypergene och Unit 4 ERP samt AI-verktyg
• Erfarenhet från analys av IT-verksamhet
• Erfarenhet av controllerarbete inom kommuner och gärna kommunstyrelsens verksamhetsområden
• Goda kunskaper i Office-paket, främst excel
• Goda kunskaper om databaser och systemutveckling/-systemförvaltning
• Erfarenhet från rapportskrivning och tjänsteskrivelser
Som person är du initiativtagande, har ett strategiskt förhållningssätt och ser möjligheter. Du är självgående och van att driva utveckling av system och IT-stöd för effektiva ekonomiprocesser. Du kan prioritera, fokusera och leverera. Arbetet innebär många kontakter, såväl internt som externt, vilket gör att det är viktigt att du är duktig på att skapa och underhålla relationer samt att du är tydlig och pedagogisk i din kommunikation, både skriftligt och muntligt. Du har integritet och agerar objektivt och professionellt i ditt arbete.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
Controllerenheten är centraliserad och på enheten arbetar idag nio controllers. Enheten ingår tillsammans med upphandlingsenheten och redovisningsenheten i ekonomiavdelningen. Du rapporterar till chefen för controllerenheten.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll. Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt ö.k Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Arbetsplats
Norrtälje Kommun Kontakt
Facklig företrädare SSR
Anton Hansson anton.hansson@norrtalje.se Jobbnummer
