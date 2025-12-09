Controller/Ekonomiansvarig till LU Service
2025-12-09
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
LU Service är en köp- och säljorganisation, vilket innebär att verksamheten erbjuder och levererar tjänster till universitetets olika delar utifrån deras behov.
Här finns allt från posthantering och lokalvård till tryckeri, konferensservice och tekniskt underhåll - och dessutom ser LU Service till att gästforskare och studenter får tak över huvudet.
Vårt kontor ligger centralt i Lund med goda kommunikationsmöjligheter. Här delar du arbetsdagen med ett engagerat gäng kollegor från olika stödfunktioner och ledningsgrupp - vi sitter tillsammans under samma tak, vilket bidrar till en naturlig gemenskap och ett enkelt samarbete.
Stämningen är öppen och välkomnande - här uppskattas nya idéer och det finns stor frihet att påverka och utvecklas.
Verksamhet i förändring
LU Service är i ett förändringsarbete för att bättre kunna möta beställarnas behov av service och tjänster, med målet att bli en heltäckande FM-organisation. Du kommer att bli en viktig del i denna förändring, framför allt genom att driva och förklara den för såväl kunder som medarbetare.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Inledningsvis kommer du att vara ensam i din ekonomiroll hos oss, vilket innebär att du får fullt ansvar och frihet att själv sätta ramarna för ekonomiarbetet. Just nu finns ingen ekonomifunktion på plats hos LU Service, vilket gör den här rollen både spännande och viktig. Här får du chansen att, tillsammans med oss andra, fundera på vad som verkligen behövs och bygga upp ekonomiarbetet. Du kommer att lägga grunden, skapa struktur och hitta smarta sätt att jobba på, och framöver även ha möjlighet att samla ett eget team. Din insats blir avgörande för hur vi arbetar med ekonomi i framtiden - och du får vara med på hela resan!
Ditt uppdrag:
- Ansvara för att driva och utveckla ekonomifunktionen vid LU Service
- Leda, stötta och samordna framtida ekonomiadministratörer i deras arbete
- Vara en aktiv medlem i sektionens ledningsgrupp och ansvara för att få med det ekonomiska perspektivet i ledningsgruppens strategiska beslut
- Analysera såväl helhet som detaljer - från övergripande ekonomiska flöden till specifika kostnadsdrivare
- Säkerställa ordning, struktur och effektiva ekonomiprocesser som till exempel redovisning
- Föreslå och implementera smarta lösningar som gör skillnad för verksamheten
- Förutse ekonomiska risker/effekter/konsekvenser i verksamheten
- Delta i förvaltningens övergripande ekonominätverk
Vi söker
Vi söker en person med akademisk bakgrund inom ekonomi, gärna med specialisering inom företagsekonomi. Rollen kräver en analytisk och lösningsorienterad förmåga samt ett genuint intresse för ekonomiska processer och utvecklingsarbete.
Tack vare din tidigare erfarenhet och ditt engagemang har du möjlighet att påverka och anpassa rollen utifrån verksamhetens behov. Du arbetar effektivt i team och bidrar till en god arbetsmiljö genom ditt öppna förhållningssätt.
Kvalifikationer
Krav för tjänsten är:
- Högskoleutbildning inom ekonomi eller inom annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt och passande för tjänsten
- Erfarenhet av att arbeta med ekonomiska flöden, redovisning, uppföljning och analys.
- Erfarenhet av strategiskt arbete
- Du kan tala, läsa och skriva obehindrat på såväl svenska som engelska
Meriterande för tjänsten är:
- Stark analytisk förmåga och förmåga att se både detaljer och helheten
- Förmåga att strukturera, skapa ordning samt tänka nytt och effektivisera
- God ledarskapsförmåga och förmåga att driva team mot gemensamma mål
- Förmåga att förstå och utveckla verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv
- God kommunikationsförmåga och trygghet i att samarbeta med olika delar av universitetet
- Erfarenhet av att jobba inom B2B
- Erfarenhet av att jobba inom Facility management
- Mycket goda kunskaper i Officepaketet och vana att arbeta effektivt med Excel
- Erfarenhet av att arbeta i relevanta ekonomisystem såsom Raindance, EOS, Kuben eller liknande verktyg
- Mod, initiativförmåga och prestigelöshet
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och hur du kompletterar resten av teamet.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på universitetets hemsida, länk nedan. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Förutom det så erbjuder vi:
- En nyckelroll i en organisation där du ges stort ansvar och möjlighet att påverka
- Att bli del av en engagerad ledningsgrupp där kompetens och handlingskraft värderas högt
- Möjligheten att utveckla och forma LU Service ekonomifunktion för framtiden
- Ett nätverk av ekonomikollegor inom hela förvaltningen för stöd och erfarenhetsutbyte
- Ett härligt gäng där vi har roligt på jobbet!
Så söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Tjänsten är tills vidare men provanställning kan komma att tillämpas.
Vid frågor, kontakta avdelningschef Mikael Olofsson på +46462223892 eller mikael.olofsson@service.lu.se
LU Service är en sektion inom universitetets gemensamma förvaltning och erbjuder såväl tjänster som produkter till universitetets verksamheter: bl.a. lokalvård, vaktmästeri, reception, tryckeri, post, parkering, universitetsbutik, konferens och bostäder. LU Service har ca 240 medarbetare.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, LU Service Kontakt
Mikael Olofsson mikael.olofsson@service.lu.se +46462223892 Jobbnummer
9636019