Content Coordinator
2025-09-05
Är du vår nästa kollega?
Gillar du att skapa bilder som fångar känsla, kvalitet och detaljer? Är du driven, har du öga för detaljer och en stark känsla för färg och form? Då kan detta vara rollen för dig!
I rollen som Content Coordinator blir du ansvarig för att ta fram bilder på våra produkter och säkerställa att våra produkter representeras på ett inbjudande och säljande sätt. Med verktyg som 3D-visualisering tillsammans med externa resurser, AI-generering och fotografering i vår fotostudio skapar du bilder som fångar kundernas intresse.
Hos oss får du möjlighet att testa olika idéer och tillvägagångssätt för att komma fram till den bästa lösningen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Vara delaktig i beslut kring bildhantering vid nya lanseringar
Ta fram underlag och material till våra 3D-partners
Skapa produktbilder i AI-verktyg
Hantera kundunika bildförfrågningar och projekt
Ansvara för att tidsplaner och kostnadsbudgetar följs och hålls.
Vem är du?
Du är en kreativ och nyfiken person som har ett öga för detaljer, form och färg.
Du trivs i en varierad roll där du ibland arbetar självständigt och fokuserat, ibland tätt tillsammans med kollegor och kunder.
Noggrannhet och engagemang för dig innebär att du är lösningsorienterad och inte bara ser helheten, utan också fångar de små detaljerna som lyfter en bild till det bästa.
Du har gärna erfarenhet av fotografering, bildproduktion eller arbete med AI-genererade bilder, men det är inget krav. Det viktigaste är att du har ett intresse för bildskapande och är villig att utvecklas.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, stimulerande och utvecklade tjänst i en dynamisk och engagerande miljö.
En trivsam arbetsplats med öppet klimat, bra sammanhållning och attraktiva förmåner.
Vi värnar om sunda värderingar, där respekt och självständighet under ansvar är grundläggande.
Låter det som en roll för dig?
Då vill vi höra från dig! Skicka in din ansökan redan idag. Vi genomför intervjuer löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittat rätt person.
Om Venture Design
Venture Design verkar som grossister av ute -och inomhusmöbler. Företaget grundades i sin nuvarande form under 2014 och hade 2024 en omsättning på 368 MSEK. Idag har vi över 500 återförsäljare runt om i hela Skandinavium och ca 20 länder till, runt om i Europa, såväl klassiska möbelbutiker som onlinebaserade företag. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra produkter ur ett hållbarhets- och miljövänligt-perspektiv.
Ett företagande som bland annat tydligt genomsyras av nytänkande, där vi själva både designar, utvecklar, marknadsför och distribuerar möbler med skandinavisk stil och hög prisvärdhet. Vårt svenska kontor är placerat i Växjö, vårt kinesiska kontor finns i Guangzhou och lagerverksamheten bedrivs från Knäred.
