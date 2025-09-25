Consumer Care Specialist / Marketing coordinator
Poolia AB / Marknadsföringsjobb / Mölndal Visa alla marknadsföringsjobb i Mölndal
2025-09-25
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Mölndal
, Göteborg
, Kungsbacka
, Kungälv
, Alingsås
eller i hela Sverige
Till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund Essity söker vi nu dig som vill bli en del av ett marknadsledande varumärke med stark konsumentnärvaro i Norden.
Uppdraget har start i mitten av oktober och beräknas pågå till april, med möjlighet till förlängning.
Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Essity är en global ledare inom personal care med starka varumärken som Libero, Libresse, Lotus och TENA. I Norden är Libero det ledande varumärket inom Baby Care tack vare högkvalitativa produkter, ständig innovation och banbrytande digital marknadsföring.
Du blir en del av Essitys Libero Consumer Care & Loyalty-team som arbetar med Libero-klubben, e-handel och konsumentkontakt. Rollen kombinerar konsumentservice, marknadskoordinering och projektstöd - perfekt för dig som vill bidra i ett snabbfotat och konsumentnära team.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Hantera konsumentärenden via e-post och säkerställa professionella och snabba svar
• Briefa och genomföra marknadsförings- och e-handelsaktiviteter, inklusive uppföljning och rapportering
• Stötta hantering och uppföljning av kuponger
• Ansvara för beställning och utskick av prover till både konsumenter och sjukhus
• Bidra till utveckling och förbättring av Libero-klubben
• Stödja teamet med administrativa uppgifter och ad hoc-projekt
Vem är du?
Vi letar efter dig som vill vara med och utveckla framtidens kundupplevelse inom e-handel och lojalitet. Du har en examen inom marknadsföring, e-handel, företagsekonomi eller ett närliggande område och brinner för att arbeta datadrivet med fokus på att skapa resultat. Med en stark förståelse för den digitala miljön kan du omsätta insikter till konkreta förbättringar och värde för både kunder och verksamhet.
Din kommunikativa förmåga är en av dina största styrkor - du skriver och formulerar dig tydligt och engagerande på något nordiskt språk. Att du är flytande svenska och engelska, både i tal och skrift, är av största vikt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har goda kunskaper i Excel och trivs med att analysera data och ta fram rapporter som stödjer beslutsfattande. Har du erfarenhet av konsumentserviceplattformar som Zendesk, eller CRM- och lojalitetsverktyg som Voyado, är det ett stort plus. Tidigare erfarenhet av lojalitetsprogram eller e-handel är också meriterande.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Christian Haraldsson christian.haraldsson@poolia.se Jobbnummer
9527313