Connected Technology Solutions Specialist/Customer Implementation...

2025-08-28
Dentsply Sirona is the world's largest manufacturer of professional dental products and technologies, with a 130-year history of innovation and service to the dental industry and patients worldwide. Dentsply Sirona develops, manufactures, and markets a comprehensive solutions offering including dental and oral health products as well as other consumable medical devices under a strong portfolio of world class brands. Dentsply Sirona's products provide innovative, high-quality and effective solutions to advance patient care and deliver better and safer dentistry. Dentsply Sirona's global headquarters is located in Charlotte, North Carolina, USA. The company's shares are listed in the United States on NASDAQ under the symbol XRAY.
Bringing out the best in people
As advanced as dentistry is today, we are dedicated to making it even better. Our people have a passion for innovation and are committed to applying it to improve dental care. We live and breathe high performance, working as one global team, bringing out the best in each other for the benefit of dental patients, and the professionals who serve them. If you want to grow and develop as a part of a team that is shaping an industry, then we're looking for the best to join us.
Connected Technology Solutions Specialist (CTS)/Customer Implementation Specialist (CIS)
Följ med på vår digitala resa som skapar bättre och snabbare tandvård för framtiden!
Får du energi av att träffa människor? Är du vass på att skapa relationer med såväl kunder som kollegor? Vi söker dig som trivs i en säljande roll och har ett brinnande engagemang att knyta nya kontakter och skapa långsiktiga relationer med kunder.
I vårt team är inget omöjligt. Vi jobbar nära varandra och har en stöttande kultur som har tagit oss till den position vi idag har på marknaden. Vårt team kännetecknas av en härlig stämning med öppenhet och transparens, där alla ser vikten av att bidra både individuellt och i teamet.
Dentsply Sirona har en unik position inom tandvården, och vi är stolta över vår ständiga utveckling av innovativa lösningar som spänner över många olika terapier, material och IT-lösningar. Vår ständiga produktutveckling fortsätter att intensifieras med nya lösningar som innebär bättre och snabbare tandvård.
I linje med vår digitala strategi förstärker vi nu vår organisation med en medarbetare som har en bred förståelse för digitala arbetsflöden inom tandvården, ett starkt intresse för IT-relaterade lösningar och gärna erfarenhet av ortodonti. Vårt affärsområde omfattar en omfattande produktportfölj med ledande varumärken som Primescan, CEREC och SureSmile.
Tjänsten är placerad i Stockholm och täcker även Norra Sverige.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för att arbeta med digitala arbetsflöden och har ett genuint intresse för digitala lab-orienterade lösningar inom modern tandvård. Du kommer att ingå i ett dynamiskt säljteam där samarbete är avgörande för att utveckla vår verksamhet. Du motiveras av att utbilda och stötta kunder, oavsett klinikens storlek. Som person är du lyhörd och anpassningsbar inför kundernas varierande behov och kan skräddarsy relevanta utbildningsprogram. Utmärkta presentationsfärdigheter och förmågan att förmedla både teknisk och klinisk information via digitala plattformar samt vid personliga möten kommer vara avgörande i denna roll.
Du är van vid att själv strukturera din arbetsdag effektivt, har en positiv inställning och förstår och uppskattar värdet av att vara en del av ett litet dedikerat team där alla ställer upp för varandra.För att lyckas i rollen är det viktigt att du håller dig uppdaterad om produkter, teknologier, kliniska studier, konkurrenter samt tillämpa denna kunskap för dina strategier och taktik för att utveckla din affärsverksamhet. Du kommer delta vid internationella, nationella och lokala mässor och företagsmöten.
Ansvarsområden:
• Ansvar för implementeringen av digitala arbetsflöden inom tandvårdskliniker.
• Utveckla, utbilda, supportera kunder samt genomföra en försäljningsplan för befintliga och nya kunder i ditt distrikt.
• Förstå kundens behov och sälja in lämpliga produkter, lösningar och tjänster så att individuella säljmål uppnås.
• Genomföra kundaktiviteter som företags- och produktpresentationer och praktiska produktgenomgångar.
• Upprätthålla regelbunden kontakt med potentiella kunder; utveckla och genomföra kreativa aktiviteter som syftar till att öka kundbasen såväl som försäljningen.
• Utveckla och underhålla relationer med viktiga opinionsledare i branschen.
• Ansvara för att genomföra planerad utbildningsplan med support från Commercial Manager och Produktchefer
Kartlägga, planera och följa upp ditt försäljningsarbete genom vårt CRM-system (Salesforce.com) - som också är en viktig plattform för samarbetet med andra affärsområden inom Dentsply Sirona.
• Tandtekniker eller liknande
• Eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet från dentalbranschen
• God förmåga i tal och skrift i svenska och engelska
