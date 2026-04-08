Configuration Manager till Försvarsindustrin
2026-04-08
Vill bli en del av ett väletablerat bolag som ständigt strävar efter att ligga i framkant för vad som är tekniskt möjligt? Nu söker vi dig med god känsla för system och struktur som trivs i en roll med mycket kontakt med dina kollegor. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land-, och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Tekniskt är de ledande inom många områden och en femtedel av deras intäkter går till forskning och utveckling. De ser mångfald som en tillgång och du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
I din roll som Configuration Manager ansvarar du för att styra, strukturera och kvalitetssäkra produktdata och konfigurationsdokumentation för företagets produkter. Rollen handlar om att säkerställa att alla tekniska lösningar och produktförändringar är korrekt definierade, godkända och spårbara, både internt och gentemot kunder och myndigheter. Du kommer både arbeta med testning och förvaltning av nuvarande system, men även utveckling och förbättring.
VI SÖKER DIG SOM:Har en universitets- eller högskoleexamen inom exempelvis system- eller datavetenskap
Har minst ett års arbetslivserfarenhet inom liknande arbete
Har ett stort intresse för teknik och erfarenhet av Python samt Linux. Har du även tidigare erfarenhet av att använda dig av Bitbucket ses det som meriterande.
Ha goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då båda språken används i det dagliga arbetet.
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet i rekryteringen. För att passa i denna roll krävs att du har god organiseringsförmåga och känsla för struktur. Du ska även trivas i en miljö där mycket samarbete krävs och där du har en supporterande roll mot dina kollegor. Vidare bör du trivas i en varierande roll där dina arbetsuppgifter är breda men med fokus på utveckling av system.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Denna befattning kräver att du genomgår och blir godkänd vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Linköping
Rekryteringsansvarig: Viktoria Ringebrant, viktoria.ringebrant@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
