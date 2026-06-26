Configuration Manager
Syntronic Aktiebolag / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-26
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I en bransch där komplexiteten ökar snabbt och varje konfiguration måste hanteras med precision, blir du länken mellan utveckling, kvalitet, produktion och release.
Som Configuration Manager driver du struktur, förändringshantering och versionskontroll som möjliggör säkra och effektiva leveranser. Hos oss får du arbeta i teknikens framkant, påverka kritiska processer och bidra till att framtidens teknik utvecklas med högsta kvalitet och kontroll.
Vi söker en erfaren Configuration Manager för uppdrag hos kund efter sommaren.
Som Configuration Manager har du:
En högskole- eller civilingenjörsexamen, exempelvis inom industriell ekonomi eller liknande område
Minst 3 års erfarenhet av teknisk administration, dokumenthantering eller konfigurationsstyrning
Erfarenhet av mjukvaruspårbarhet, versionshantering och kravhantering
Erfarenhet av att omsätta verksamhetsbehov till systemkrav
Erfarenhet av automatisering och processutveckling
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet från fordonsindustrin
Goda kunskaper i Git, gärna GerritPubliceringsdatum2026-06-26Dina personliga egenskaper
Vi söker en noggrann, strukturerad Configuration Manager som har ett starkt fokus på detaljer. Du har lätt för att sätta dig in i nya projekt och processer. Du trivs med att koordinera, driva frågor framåt och skapa ordning i projekten. Din förmåga att kommunicera komplex information på ett tydligt sätt är också viktigt för oss.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en engagerad gemenskap där din röst hörs och dina idéer uppskattas. På vårt kontor vid Lindholmspiren, mitt i Göteborgs innovativa teknik- och utvecklingskluster, arbetar du i en inspirerande miljö med närhet till både stadspuls och vackra vattennära omgivningar.
Vi tror på styrkan i samarbete och värdesätter det dagliga utbytet av kunskap och idéer. Därför utgår vårt arbete främst från kontoret, där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för både utveckling och framgång – när du inte arbetar ute hos någon av våra kunder.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1/9. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas eller förändras innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Vi kan använda AI och automatiserade verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. Alla beslut om urval och anställning fattas alltid av människor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965883-2072877". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic Aktiebolag
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Syntronic (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
9980750