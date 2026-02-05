Compliance-ansvarig / Jurist
Compliance-ansvarig / Jurist (deltid)
Arbetsgivare: D2I Financial Services AB
Omfattning: Deltid, upp till 50 %
Placering: Stockholm (hybridarbete möjligt)
Anställningsform: Anställning (konsultlösning kan diskuteras)
Om rollen
D2I Financial Services AB är ett fintechbolag som utvecklar och tillhandahåller betaltjänster till företag. Bolaget har lämnat in en ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att bedriva betaltjänstverksamhet under tillsyn och befinner sig nu i en regulatorisk etableringsfas.
Vi söker nu en Compliance-ansvarig / Jurist som på deltid tar ett samlat ansvar för regelefterlevnad och juridiskt stöd inom bolaget. Rollen är central och innebär nära samarbete med VD, styrelse och externa rådgivare. Allt fokus i rollen är på D2I Financial Services AB. I begränsad omfattning kan rollen även omfatta juridiskt ansvar och myndighetskontakt kopplat till bolagets intressebolag, främst inom dataskydd och integritetsfrågor.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
ansvara för bolagets löpande compliance-arbete enligt tillämpliga regelverk (bl.a. PSD2, FFFS, AML/CFT samt intern styrning och kontroll)
säkerställa att interna policys, instruktioner och styrdokument är uppdaterade, implementerade och efterlevs
fungera som kontaktpunkt gentemot Finansinspektionen, inklusive hantering av frågor, kompletteringar och dialog kopplad till tillståndsprocess och tillsyn
samordna och följa upp arbetet med extern compliance-partner
ge juridiskt stöd till VD och styrelse i regulatoriska och bolagsrättsliga frågorKvalifikationer
Vi söker dig som har:
juristexamen
erfarenhet av compliance- och/eller juridiskt arbete inom finansiell verksamhet eller annan reglerad miljö
god förståelse för Finansinspektionens regelverk och tillsynsprocesser
förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med hög noggrannhet
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från bank, fintech, betalningar, upplysningsverksamhet, inkasso eller kreditgivning
erfarenhet av dataskydd/GDPR och dialog med Integritetsskyddsmyndigheten
tidigare arbete som Compliance Officer, ansvarig jurist eller liknande
erfarenhet av styrelsearbete i reglerade bolagDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är:
analytisk, noggrann och ansvarstagande
trygg i dialog med myndigheter och externa parter
affärsnära och lösningsorienterad
kommunikativ och strukturerad
Vi erbjuder
en nyckelroll i ett växande fintechbolag under regulatorisk etablering
möjlighet att bygga och forma bolagets compliance-funktion
flexibel deltidsroll med stort ansvar och förtroende
möjlighet till vidare ansvar och styrelseuppdrag för rätt personSå ansöker du
Ansökan sker via Arbetsförmedlingens annonsfunktion.
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via email
