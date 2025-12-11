Compiling Author - Teknikinformation Siemens Energy
2025-12-11
Dina arbetsuppgifter
Randstad söker nu en nyfiken problemlösare för ett konsultuppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Inom avdelningen Teknikinformation arbetar idag ca 45 drivna medarbetare med teknikinformation för gasturbiner och värmepumpar. De skapar, hanterar och levererar en stor mängd av informationsprodukter och manualer till både interna och externa kunder med ett starkt fokus på att utveckla processer, system och informationsprodukter. För att trivas bra i rollen ser vi att du är en person med nyfikenhet, tålamod och en god förmåga till abstrakt tänkande. Du tar dig an problem och utmaningar på ett lugnt och strukturerat sätt och har en mycket god systemvana med en obehindrad förmåga att söka och inhämta information. Du är öppen, prestigelös och kommunikativ på alla sätt! Som en del i CA team utgör du en del avdelningens kompetens och kapacitet.
Ansvarsområden
Att på ett effektivt och noggrant sätt bidra till leveranser av informationsprodukter
Att hantera stora mängder information i avancerade systemmiljöer
Bidra till utvecklingen av teknikområde och att du snabbt blir produktiv och utvecklas kontinuerligt, för att kunna hantera fler och mer avancerade uppgifterKvalifikationer
Du har en eftergymnasial utbildning, högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning. Inriktning inom informationsteknik, data eller systemvetenskap är meriterande
Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet inom området teknikinformation och har på så sätt kunskap och erfarenhet i att hantera informationsmängder och flöden
Du har mycket god datorvana och har lätt för att lära dig nya system.
Du har erfarenheter av att arbeta med Excel. CMS, Jira och confluence är meriterande
Du är kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift, på både engelska och svenskaOm företaget
