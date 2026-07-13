Community Relations Manager - Ludvika Growth
Hitachi Energy Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Ludvika Visa alla marknadsföringsjobb i Ludvika
2026-07-13
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Möjligheten
Som Community Relations Manager – Ludvika Growth får du en central roll i en region med stark tillväxt och stora framtidsambitioner. Du arbetar i skärningspunkten mellan näringsliv, samhälle och offentlig sektor, där du bygger relationer, driver utveckling och skapar långsiktiga förutsättningar för att människor och verksamheter ska kunna växa. Rollen erbjuder stor möjlighet att påverka, ett brett nätverk och ett uppdrag med tydligt avtryck i regionens framtid där du driver frågor som är avgörande för vår långsiktiga kompetensförsörjning.
Hur du kommer att påverka
Driva och samordna initiativ som stödjer Hitachi Energys tillväxt i och runt Ludvika, med fokus på bland annat etablering, boende och infrastruktur.
Stärka Ludvikas attraktivitet som etableringsort genom initiativ som stödjer kompetensattraktion och långsiktig retention.
Bygga och utveckla strategiska samarbeten med lokala och regionala intressenter för att stödja tillväxt och utveckling.
Ansvara för strategiska samarbeten med kommunala, regionala och andra externa aktörer.
Säkerställa att affärens behov integreras i lokala och regionala utvecklingsinitiativ.
Utöver ovan ansvarsområden innebär rollen en stor frihetsgrad och kräver uppfinningsrikedom och entreprenörsanda.Publiceringsdatum2026-07-13Bakgrund
Erfarenhet av roller inom exempelvis public affairs, HR, samhällskontakter eller liknande.
Dokumenterad förmåga att driva komplexa frågor med många intressenter.
Stark förståelse för samspelet mellan näringsliv, offentlig sektor och regional utveckling.
Mycket god förmåga att bygga förtroende och skapa framdrift.
Bekväm i både strategiskt och operativt arbete.
Mer om oss
Rollen är baserad i Ludvika och medger begränsad möjlighet till distansarbete.
Observera att handläggningstiderna i rekryteringsprocessen kan vara något längre än normalt under sommaren.
Fackliga representanter: Sveriges Ingenjörer: Maria Lönnberg, +46 72 200 47 96; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107 38 70 43; Unionen: Karin Ulvemark, +46 107 38 51 42. Vid övriga frågor kontaktas Talent Partner Nicole Bergman, nicole.bergman@hitachienergy.com
or Elina Mannelqvist, elina.mannelqvist@hitachienergy.com
The Opportunity
As the Community Relations Manager – Ludvika Growth, you will play a central role in a region with a strong growth and ambitious plans for the future. Working at the intersection of industry, society, and the public sector, you will build relationships, drive development, and create the long-term conditions needed for people and the business to thrive. This role offers significant opportunities to influence, a broad professional network, and a mission with a tangible impact on the future of the region, while driving initiatives that are critical to our long-term talent strategy.
How you'll make an impact
Drive and coordinate initiatives that support Hitachi Energy's growth in and around Ludvika, with a focus on areas such as establishment, housing, and infrastructure.
Strengthen Ludvika's attractiveness as a location for investment and growth through initiatives that support talent attraction and long-term retention.
Build and develop strategic partnerships with local and regional stakeholders to support sustainable growth and development.
Manage strategic collaborations with municipal, regional, and other external partners.
Ensure business needs are integrated into local and regional development initiatives.
Beyond the responsibilities above, the role offers a high degree of autonomy and calls for creativity, resourcefulness, and an entrepreneurial mindset.
Your Background
Experience from roles within public affairs, HR, community relations, or similar fields.
Proven ability to drive complex topics involving multiple stakeholders.
Strong understanding of the interaction between industry, the public sector, and regional development.
Excellent relationship-building skills, with the ability to establish trust and create momentum.
Comfortable working both strategically and operationally.
More About Us
This role is based in Ludvika, with limited flexibility for remote work.
Please note that processing times in the recruitment process may be slightly longer than usual during the summer period.
Union representatives: Sveriges Ingenjörer: Maria Lönnberg, +46 72 200 47 96; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107 38 70 43; Unionen: Karin Ulvemark, +46 107 38 51 42. For other questions regarding this position, please contact Talent Partner Nicole Bergman, nicole.bergman@hitachienergy.com
or Elina Mannelqvist, elina.mannelqvist@hitachienergy.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Ludvika Jobbnummer
10001012