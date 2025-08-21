Commercial Project Manager med start hösten 2025
Q Professionals AB är ett företag nicschat mot techsektorn. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i Almega TechSverige.
Vi söker nu en Commercial Project Manager till ett konsultuppdrag inom energibranschen.
Detta är en spännande möjlighet för dig med några års erfarenhet som vill ta nästa steg i karriären. I rollen arbetar du tätt tillsammans med projektledningen för att säkerställa framgångsrika leveranser, där du har fokus på de kommersiella och finansiella delarna av projekten.
För att vi ska kunna hantera och utvärdera din ansökan behöver den vara skriven på engelska och bifogas i Wordformat.Dina arbetsuppgifter
Som Commercial Project Manager ansvarar du för de kommersiella aspekterna av projekten och samarbetar nära med den tekniska projektledaren. Du arbetar för att uppnå lönsamhet, minimera risker och bygga långsiktiga kundrelationer. Rollen innebär ansvar för kontraktshantering, riskbedömning, ekonomisk uppföljning samt budgetering och rapportering. Du säkerställer att kommersiella villkor efterlevs och har kontakt med både kunder, partners och interna intressenter.Kvalifikationer
2-4 års erfarenhet som Commercial Project Manager eller inom närliggande område (projektfinansiering, procurement, legal eller trade finance)
Akademisk examen inom Business Administration eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i MS Office, erfarenhet av SAP är meriterande
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat, prioritera under tidspress och leverera med hög kvalitetAnställningsvillkor
Arbetsmodell: Hybrid (möjlighet till distansarbete)
Placeringsort: Finspång
Sysselsättningsgrad: Heltid
Uppdragsperiod: 1 oktober 2025 - 31 mars 2026
Möjlighet till förlängning: JaSå ansöker du
Bifoga CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i utvärderingen för denna roll. Det ska tydligt visa att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet.
Om du är redo att ta dig an rollen som Commercial Project Manager och bidra till framgångsrika projekt inom energibranschen, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig!
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
