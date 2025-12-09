Commercial Project Manager Finance
Företagspresentation Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Commercial Project Manager Finance för ett uppdrag på deras site i Finspång. Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov. Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många. Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 9 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden Som Commercial Project Manager har du fullt ansvar för kommersiella och finansiella frågor i projekten, bland annat:
• Ansvar för kommersiella/finansiella frågor inklusive redovisning, juridik, skatt, valuta (FX) samt NCM (New Collaboration Model).
• Leda och optimera projektets finansiella resultat med hög professionalism, t.ex. bruttovinst, kassaflöde, tillgångar och finansieringsinstrument.
• Ta fram kommersiellt underlag till regelbundna projektuppföljningar samt säkerställa att kommersiell projektdata är korrekt under genomförandefasen.
• Säkerställa efterlevnad av IFRS 15, lokal GAAP, rapporteringsriktlinjer och interna kontroller.
• Säkerställa korrekta projektböcker och register, inklusive registrering i relevanta system (t.ex. SAP, intern projektdatabas, OnePM).
• Initiera fakturering i enlighet med projektets framdrift och kontraktuella villkor.
• Säkerställa tillämpning och löpande hantering av finansiella garantier, bonds och projektsäkerheter.
• Stötta projektledaren i att identifiera och minimera non-conformance costs samt skapa en tydlig rapporteringsstruktur; bidra till att implementera lessons learned i projekt och organisation.
• Stötta projektledaren i att identifiera, utvärdera och bedöma risker och möjligheter, samt ta fram strategier och åtgärder.
• Resor i tjänsten kan förekomma.
Din profil
• Relevant universitetsutbildning.
• Dokumenterad kommersiell kompetens och relevant erfarenhet.
• Mycket god samverkansförmåga, helhetsperspektiv och stark analytisk förmåga.
• Avancerade kunskaper i PC och system: SAP och Microsoftverktyg (t.ex. Excel, Teams). Meriterande med visualiseringsverktyg som Tableau/Power BI.
• Visar ägarskap, nyfikenhet och ansvarstagande.
• Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Ansök redan idag! Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
