Collection Advisor Assistant - student till timanställning!
2026-03-24
Är du student och vill kickstarta din karriär i en spännande bransch med stora utvecklingsmöjligheter? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om rollen Som Collection Advisor Assistant hos oss på PS Finance Group stöttar du våra Collection Advisors i hela inkassoprocessen - från det att en faktura förfallit till att ärendet är avslutat. Arbetet är varierande och innebär både ärendehantering, administration samt kontakt med klienter och slutkunder - via telefon och e-post. Du kommer vara en viktig del i att säkerställa att våra kunder får snabb professionell service och rådgivning.
Tjänsten är en timanställning på ca 16 h i veckan och 40h/vecka under sommaren samt julledigheten.
Vi söker dig som
Har minst 1 år kvar av dina studier
Studerar ekonomi, finans eller liknande på högskola/universitet
Har ett öga för detaljer och trivs med administrativa uppgifter
Är en lagspelare med positiv energi och hög servicekänsla
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även besitter kunskaper inom andra nordiska språk såsom norska och danska, men detta är inget krav. Du gillar att jobba mot mål, är lösningsorienterad och bidrar till en god stämning på jobbet.
Vad erbjuder vi?
PS Finance Group erbjuder dig möjligheten att arbeta med och lära dig av ett stöttande och ambitiöst team. Vi är en driven organisation där beslutsvägarna är korta. I vår företagskultur är det viktigt med högt i tak, att arbeta i team och att ha roligt på och utanför jobbet. Vi bjuder dagligen på kaffe, läsk, mellanmål och frukt. Vi har gemensam frukost på måndagar, fredagsfika och titt som tätt styr vi roliga AWs eller umgås på gemensamma friskvårdsaktiviteter.
På PS investerar vi i dig och din utveckling. Hos oss erbjuds du inte bara ett jobb, utan en plats där du kan växa och utvecklas både personligt och professionellt. Ta chansen att vara en del av vårt härliga team och väx tillsammans med oss.
Är du intresserad och känner dig redo för att bli en del av PS?
Urval sker löpande så skicka din ansökan redan idag! Ansök genom att klicka på knappen "ANSÖK". Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, 20e April.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Deltid. 2 dagar /vecka samt heltid under sommar och julledigheten.
Placering: Lindholmen, Göteborg
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller övriga frågor är du välkommen att kontakta Amelia Kayser, ansvarig rekryterare och vår People & Talent Acquisition Generalist på amelia.kayser@psfinancegroup.com Så ansöker du
