Coffe Specialist Nespresso Hamngatan
2025-10-23
Coffee Specialist till Nespresso Flagship Store, Stockholm
Har du ett brinnande intresse för sälj och service och vill jobba med kaffe i absolut världsklass? Vill du jobba med ett premiumvarumärke och få chansen att möta nya och intressanta människor varje dag?
Publiceringsdatum2025-10-23
Nestlé Nespresso SA har sitt huvudkontor i Lausanne, Schweiz, och har över 12 000 anställda. Nespresso säljer sina produkter direkt till kunden i fler än 60 länder. I slutet av 2012 hade Nespresso fler än 450 egna, exklusiva butiker i nyckelstäder världen över. För fjärde året i rad är Nespresso ett av de snabbast växande varumärkena inom Nestlé Group och räknas in bland koncernens "Miljardvarumärken".
Till vår Flagship Nespresso Boutique i Stockholm söker vi nu taggade och motiverade Coffee Specialists för att hjälpa oss att möta våra kunder. Tjänsterna är på 15-30 timmar per vecka och innefattar även helgarbete.
Vi söker dig som:
har erfarenhet från butik eller andra sälj- och serviceyrken.
tycker att det är roligt att arbeta med sälj och service.
har en strävan efter att ständigt uppmana dig själv till att utvecklas och blir en bättre säljare.
trivs med ett högt arbetstempo.
har goda kommunikationsfärdigheter.
har ett driv att alltid önska överträffa kundens förväntningar.
pratar och skriver flytande svenska och engelska.
är resultatinriktad och har vinnarinstinkt.
har ett naturligt engagemang och ett smittande gott humör.
har god samarbetsförmåga och laganda.
Vi erbjuder:
entusiastiska, kompetenta och motiverade kollegor.
en god och utvecklande arbetsmiljö.
goda möjligheter till utbildning och fortbildning.
gourmetkaffe i världsklass.
Tillträde från 1 November 2025
Rekryteringen sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
