Cobol - Utvecklare
CGI Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-15
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Beskrivning av tjänsten
Vi söker en erfaren stordatorutvecklare till ett agilt team inom den finansiella sektorn. Teamet innehåller olika kompetenser, där vi arbetar nära och stöttar varandra. Vi på CGI tror på tanken att vi når längre om vi trivs ihop och jobbar tillsammans. Varje dag bygger vi varandra, våra kunder och vår verksamhet.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du kommer erbjudas en roll där du får ta ett stort eget ansvar. Vi jobbar med alla delar inom förvaltning och vidareutveckling; allt från incidenthantering till förstudier, kravfångst, design, implementation, teknisk dokumentation och test. Hos oss finns det flera olika sätt att bidra till vår gemensamma framgång.
Kvalifikationer för att bli framgångsrik denna roll
Vi söker dig som har goda kunskaper inom utveckling och förvaltning på stordator med z/OS. Du ska ha erfarenhet från att jobba med några av följande tekniker:
• COBOL
• DB2 och SQL
• MQ
• IMS
• OPC / TWS
• JCL
• REXX
Det är meriterande om du har erfarenhet av agila projektmetoder, som t.ex. SCRUM, eller ärendehanteringsverktyg, som t.ex. Jira.
Förutom goda teknikkunskaper och god problemlösningsförmåga sätter du alltid kunden i fokus och försöker hitta den bästa lösningen. Som person delar du med dig av din kunskap, är ödmjuk och lätt att samarbeta med. Andra önskvärda egenskaper är god samarbetsförmåga och öppenhet för teamets arbetsuppgifter.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CGI Sverige AB
(org.nr 556337-2191) Arbetsplats
Cgi Sverige AB Jobbnummer
10003671