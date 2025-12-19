Coach till Sikta mot arbetslivet
Division Social omsorg har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Vårt arbete spelar en stor roll i många människors liv. Våra arbetsinsatser gör att samhället fungerar. Vi arbetar för att ha en helhetssyn där vi tar hänsyn till människors hela livssituation och i all verksamhet ska individens perspektiv beaktas.
Inom Divisionen Social omsorg finns verksamheten Jobbtorg. Jobbtorg är kommunens arbetsmarknadsenhet med ansvar för arbetsmarknadsfrågor. På Jobbtorg arbetar vi med att motivera och stödja människor med målet egen försörjning och arbete. Vår värdegrund är att varje individ har inneboende resurser och förmåga till eget ansvar.
Vi söker nu 1-2 coacher till Samordningsförbundet Sörmlandsprojekt Sikta mot arbetslivet. Projektet är länsövergripande med samtliga nio kommuner, Region Sörmland och Försäkringskassan involverade. Sikta mot arbetslivet drivs i tre länsdelar. Den södra består av Trosa, Gnesta, Oxelösund och Nyköping. Ditt uppdrag blir i projektet i Nyköping men din anställning kommer vara på Division social omsorgs jobbtorg.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Målgruppen är personer som står långt från arbetsmarknaden men som inte kan ta del av kommunens eller Arbetsförmedlingen arbetsinriktade insatser. I Sikta mot arbetslivet arbetar vi med hjälp av metoden Supported Training för att utifrån personens egna behov och önskemål planera arbetsträning. Metoden är strukturerad och målinriktad och vi arbetare utifrån ett respektfullt och inkluderande förhållningssätt.
Du är ett personligt stöd till deltagaren och tillsammans gör ni en kompetensprofil för deltagaren som leder till en planering för tiden i projektet. I din uppgift ligger också att kontakta arbetsgivare för att förbereda arbetsträning till deltagaren. Tillsammans bestämmer ni hur arbetsträningen ska se ut. Din roll blir då att följa upp och stötta deltagaren och arbetsgivaren under arbetsträningstiden. Uppföljningar sker enskilt med deltagaren men också genom arbetsplatsbesök. Du behöver vara bekväm med att samverka med deltagares personliga nätverk och kontakter som närstående, vård och myndigheter.
I processen kommer du ha löpande kontakt med Sikta mot arbetslivets samordnare vars uppgift är att följa och stötta progressionen samt vara behjälplig om problem behöver lösas. Du kommer samverka med Försäkringskassan, regionen och kommunens försörjningsstöd
Du kommer att ingå i en grupp coacher i södra delen av Sörmland som leds av samordnaren. Du kommer att delta i länsövergripande aktiviteter och utbildningsinsatser vilket innebär en del resande i Sörmland.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning med inriktning mot socialt, psykosocialt och/eller arbetslivsrehabiliterande arbete eller kvalificerad yrkesutbildning som behandlingspedagog/ specialpedagog.
• Körkort B
Erfarenhet av:
• Arbetslivsinriktad rehabilitering
• Människor med psykisk ohälsa
• Samverkan med statliga, regionala eller kommunala samverkansparter.
Meriterande:
• Kunskap i metoder som utgår från Supported Employment
• Erfarenhet av coachning
• Kunskap om arbetsmarknaden Dina egenskaper
• Relationsskapande
• Lätt att ta kontakt med arbetsgivare
• Samarbetsförmåga
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
• Provanställning kan komma att tillämpas.
• Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
• För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
• Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
• När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
• Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
• Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
