CNC-Tekniker/Ställare
2025-11-06
Om jobbet:
Vi söker en CNC-Ställare/Operatör till vår produktion och söker dig som har kunskap inom yrket. Vi söker dig som är ansvarstagande & har god kunskap inom CNC-styrda maskiner.
Arbetet kräver att du på egen hand ska kunna utföra maskinkörning, ställ, programmering, ha kunskap om skärteknik, utföra kvalitetskontroller och arbeta självständigt.
Du har mycket goda kunskaper inom ritningsläsning och mätteknik. Erfarenhet av att köra och göra justeringar av CNC-styrda maskiner.
Meriterande om du har programmerat och ställt CNC-svarvar.
Tidigare kört både mindre och större serier
Vi söker dig som har:
Du är kvalitetsmedveten och har god samarbetsförmåga. Du är ansvarstagande, självgående och inneha tekniskt intresse. Du är alltid mån om att lämna ifrån dig ett väl utfört arbete. Vidare tror vi att du drivs av att leverera kvalitet i allt du gör. Om du stöter på något du inte redan kan, vill du nyfiket och målinriktat lära dig mer om det.
Svenska i tal och skrift
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
