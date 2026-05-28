CNC-operatörer till Epiroc Örebro!
Är du en erfaren CNC-operatör som söker nästa steg? Har du gedigen erfarenhet inom CNC och vill ta dig an en ny utmaning i en innovativ och tekniskt avancerad produktionsmiljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren CNC-operatör med stark teknisk kompetens och självständigt arbetssätt. I rollen ansvarar du för att rigga, ställa in och övervaka CNC-styrda maskiner. Du arbetar med hög precision och säkerställer att tillverkade detaljer uppfyller ställda kvalitetskrav.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Självständig riggning och inställning av maskiner Svarvning, fräsning och borrning.
Optimering av produktion Avancerad ritningsläsning.
Kvalitetskontroller och mätning.
Gradering och löpande underhåll.
Delaktighet i ständiga förbättringar.
Produktionen omfattar en bred variation av detaljer, främst utrustning och verktyg till gruv- och anläggningsindustrin.
Tjänsten är förlagd till 2-skift med möjlighet till Natt eller Helg vilket kräver flexibilitet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom CNC-bearbetning och känner dig trygg i en självständig roll. Du är tekniskt kunnig, kvalitetsmedveten och van att ta ansvar för hela bearbetningsprocessen - från ritning till färdig detalj.Kvalifikationer
B-körkort
Dokumenterad erfarenhet av svarvning och/eller fräsning
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar
Meriterande:
Grönt certifikat och/eller CNC-utbildning
Goda kunskaper i CNC-programmering
Erfarenhet av att arbeta med komplexa detaljer och små serier
Som person är du noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du trivs i en roll där din erfarenhet och kompetens gör skillnad, och du motiveras av att arbeta med hög kvalitet i en tekniskt krävande miljö.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik - från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
702 11 OREBRO
