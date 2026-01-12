CNC-Operatör till Norge, i Bergen, sökes!
2026-01-12
Vår kund har sedan 1996 utvecklats till att bli en mycket modern verkstad med en modern maskinpark. De arbetar inom onshore- och offshorebranschen, subsea och entreprenörsnäringen.
Med anledning av en ökad efterfrågan av företagets tjänster behöver de nu anställa ytterligare en CNC-operatör.
Vi söker nu efter dig som under en period vill arbeta i Norge. Vi kan, om du har det som önskemål, erbjuda en rotationsordning, vilket innebär att du kommer arbeta i några veckor, för att sedan vara ledig.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i företagets maskinverkstad med både svarvning och fräsning. Maskinerna som du kommer att arbeta med är Emco och Quaser, båda med Fanuc-styrning. Du kommer att jobba med fullprogrammering och optimering i Heidenhain och Fanuc. Om du har erfarenhet av programmering i EdgeCam är det mycket meriterande för denna tjänst.Kvalifikationer
• Du är utbildad CNC-operatör eller har motsvarande erfarenhet*Du har några års relevant erfarenhet av jobb som CNC-operatör
• Du kan både köra, ställa och programmera maskinerna
• Du behärskar Fanuc och med fördel även Heidenhain
• Har du erfarenhet av programmering i EdgeCam är det mycket meriterande för denna tjänst
Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön*Fritt boende
• Fria resekostnader
• Stora utvecklingsmöjligheter
• Kompetenta och trevliga kollegor
• Möjlighet till heltidsjobb, med eller utan rotationsarbete
• Svensk kontaktperson
Arbetsort:
Hylkje, Bergen
Uppstart:
Snarast (enligt ök)
Omfattning:
Heltid, tillsvidare
Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001), http://www.worknorway.se Arbetsplats
WorkNordic Group AB Kontakt
Stefan Köhler stefan@wngroup.se Jobbnummer
9678939