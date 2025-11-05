CNC-operatör till Nordtool
Om kundföretaget
CNC-Operatör till Nordtool - där gemenskap och yrkesstolthet går hand i hand
Hos Nordtool möts man av en familjär stämning där alla räknas. Här tror man på att varje medarbetares insats är lika viktig, oavsett roll. Därför värdesätter Nordtool en positiv inställning, en vilja att göra sitt bästa och en stolthet i det man skapar.
Företaget bygger sin kultur på ödmjukhet, respekt, ärlighet, passion och nytänkande. Det är dessa värderingar som driver dem framåt och som gör att både människor och verksamhet kan växa tillsammans.
Som CNC-operatör hos Nordtool får man chansen att utvecklas och ta ansvar i sin roll, i en miljö där man blir sedd och uppskattad.
Nordtool är en del av IVAB-familjen, vilket betyder att man också blir en del av något större. Inom IVAB-gruppen finns en kultur av flexibilitet och korta beslutsvägar, vilket ger utrymme för egna initiativ och stort ansvar. Här jobbar man nära varandra, stöttar och lär av erfarna och kunniga kollegor.
Som CNC-operatör här arbetar du med att sköta datorstyrda maskiner som genom till exempel svarvning, borrning eller fräsning tillverkar detaljer av metall. Din huvudsakliga uppgift innebär att rigga CNC-maskiner och att programmera dom utifrån ritningar där man använder sig av CAD/CAM system.
Det är meriterande med goda kunskaper i ritningsläsning, mätteknik, skärande bearbetning och tidigare erfarenheter inom CNC-yrket så som programmering, svarvning, fräsning och slipning.
Tjänsten innefattar dagstid eller 2-skifts arbete.

Profil
Vi ser gärna att du har relevant utbildning som CNC-operatör eller har arbetat med liknande arbetsuppgifter sen tidigare. Du bör även ha ett stort tekniskt intresse och se fram emot nya utmaningar! Vi söker dig som vill arbeta med maskiner i en produktion, du gillar även att arbeta praktiskt och har lätt för att ta instruktioner. Du som person är flexibel och bra på att arbeta under eget ansvar, du vill utvecklas i ditt arbete och jobbar på ett noggrant och säkert sätt. Vi lägger stor vikt vid personlighet och ser gärna att du är driven, social och lyhörd.
Övrig information
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Johanna Boman 070-517 02 50 eller via e-post: johanna.boman@konsultia.se

Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta.
Konsultias bemanningslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Genom schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad varje dag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du får marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Fast lön

Så ansöker du
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
