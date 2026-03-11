CNC-operatör till Ebbemåla Mekanisk Verkstad i Ryd
Eterni Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Växjö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Växjö
Vi söker CNC-operatörer till Ryd! Jobba med moderna maskiner, varierande uppgifter och bli en del av ett växande team. Ansök idag!Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som CNC-operatör hos oss kommer du att:
Programmera, ställa och köra CNC styrda fräsar och svarvar för att tillverka högkvalitativa komponenter.
Självständigt läsa och tolka ritningar för att säkerställa att produkterna möter kundspecifikationer.
Underhålla och justera maskiner för att säkerställa optimal prestanda och produktionseffektivitet.
Bidra till kvalitetskontroll och dokumentation av tillverkningsprocesser.
Delta i problemlösning och förbättringsprojekt för att öka produktionskapaciteten.
Samarbeta med andra teammedlemmar och avdelningar för att säkerställa smidiga produktionsflöden.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Minst 5 års erfarenhet som CNC-operatör
Stor erfarenhet av skärande verktyg.
Goda kunskaper i ritningsläsning, kvalitetsmedvetenhet och problemlösning.
Självständig användning av CAM-systemet Mastercam.
Erfarenhet av Mazak och DMG-maskiner är meriterande.
Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp/projektform.
Flytande svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som är en del av eliten inom CNC-teknik, en skicklig problemlösare med öga för detaljer och hög kvalitetskänsla. Du har driv, är pålitlig och ser till att alltid leverera det bästa av det bästa.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som CNC operatör är en direktrekrytering där du blir anställd av Ebbemåla Mekaniska AB. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Marcus Royson på marcus.royson@eterni.se
eller 0709-354044.
Plats: Ryd
Start: Omgående
Arbetstider: 2-skift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Ebbemåla Mekaniska Verkstad AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9790518