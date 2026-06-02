CNC-operatör till CNC Snickerier
Vill du arbeta i en modern och högteknologisk produktionsmiljö där variation och kvalitet står i fokus? Nu söker vi en CNC-operatör till CNC Snickerier i Jönköping!Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
En av företagets absolut viktigaste styrkor är vår avancerade maskinpark. Vi arbetar främst med 5-axliga CNC-maskiner från italienska Biesse, där den senaste även har ett inbyggt kantlistaggregat – särskilt anpassat för avancerad kantlistning av figurativa skivor.
Om dig
Vi söker dig som:
Är flexibel och har ett stort driv
Vill utvecklas och lära dig nytt
Har erfarenhet av CNC (meriterande)
Har erfarenhet av träbearbetning (meriterande)
Kan läsa ritningar
Behärskar svenska i tal och skrift
Tjänsten är förlagd till kvällsskift.Om företaget
CNC Snickerier är en etablerad underleverantör som tillverkar butiksinredning och speciallösningar till offentliga miljöer. Våra produkter består till stor del av skivmaterial såsom melaminerad MDF och spånskivor, fanér, kompositskivor och massivträ – som monteras till kompletta kundanpassade produkter.
Vi arbetar med en bred produktflora, vilket innebär en varierad vardag med många spännande utmaningar.
Vår verksamhet är placerad i moderna, nybyggda lokaler på Hedenstorps industriområde i Jönköping. Här satsar vi aktivt på tekniska investeringar och utveckling av våra produktionsmetoder. Idag är vi cirka 25 medarbetare och befinner oss i en expansiv fas.
Vi erbjuder
En modern och utvecklande arbetsmiljö
Ett varierat arbete med många olika projekt
Möjlighet att vara med på en spännande tillväxtresa
Trevliga kollegor och gott arbetsklimatSå ansöker du
Om du är intresserad av att bli en del av vårt team på CNC Snickerier, skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. För mer information om denna tjänst, vänligen kontakta Simon Ekman på mail: simon@flodinab.se
.
I denna hyrrekrytering har CNC Snickerier valt att samarbeta med Flodin Rekrytering & Bemanning.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848)
554 63 JÖNKÖPING Arbetsplats
CNC Snickerier AB Kontakt
Rekryterare
Simon Ekman simon@flodinab.se
9941710