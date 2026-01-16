CNC-operatör med känsla för precision
Vill du arbeta med avancerad CNC-teknik i en modern miljö? Vår kund erbjuder frihet under ansvar, korta beslutsvägar och en välutrustad maskinpark.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Hos våra kunder finns varierande behov och arbetsuppgifter inom tillverkning och bearbetning. Just nu söker vi:
CNC-operatörer med erfarenhet av svarv och fräs
Ställare som kan programmera och göra maskininställningar
Mättekniker
Produktionstekniker
Vi vill komma i kontakt med dig som trivs i verkstadsmiljö, gillar teknik och vill fortsätta växa inom ditt yrke. Oavsett om du söker nya utmaningar eller vill ta nästa steg mot en mer självständig roll, vill vi gärna prata vidare med dig för att hitta rätt uppdrag.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du har med största sannolikhet en gymnasial utbildning inom industri eller motsvarande, och gärna några års erfarenhet av arbete som CNC-operatör eller ställare. Du har god förståelse för ritningsläsning, verktygsbyten och maskinhantering. Erfarenhet av programmering, mätteknik eller produktionsteknik är meriterande. För vissa uppdrag behövs körkort och tillgång till bil, då arbetet kan innebära skiftgång. Truck- eller traverskort är en fördel.
Vi söker dig som har en positiv inställning till produktion, är noggrann i ditt arbete och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du trivs med ansvar och tycker om att se resultatet av ditt arbete. Nya rutiner och system tar du dig an med nyfikenhet och engagemang.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som CNC operatör är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Persson sara.persson@eterni.se
.
Plats: Örkelljunga
Start: Omgående
Arbetstider: 2-skift, nattskift
