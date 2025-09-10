CNC-operatör fräs
2025-09-10
CNC-operatör till mekanisk verkstad i Landvetter
Är du en självgående CNC-operatör med erfarenhet av MasterCAM och fleraxliga maskiner? Vill du bli en del av en väletablerad verkstad som levererar högkvalitativa produkter direkt till kund? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Om företagetVår kund i Landvetter är specialiserad på legotillverkning inom skärande bearbetning. De producerar monteringsfärdiga komponenter i material som aluminium, plast, rostfritt och mässing. Här är kvalitet och precision alltid i fokus, och du får möjlighet att arbeta i en modern verkstad med avancerade maskiner och ett engagerat team.
Om rollenSom CNC-operatör kommer du att arbeta självständigt vid fräsar (och i viss mån svarvar) med serier på upp till ca 1500 detaljer. Du programmerar i första hand i MasterCAM, men företaget använder även Solidworks och Fusion. Rollen innebär stort eget ansvar och frihet i det dagliga arbetet, samtidigt som man samarbetar och stöttar varandra i teamet.
Arbetstiden är förlagd till vardagar dagtid med flexmöjlighet.
Dina arbetsuppgifter: * Självständigt programmera, ställa och köra CNC-fräsar
* Arbeta med fleraxliga maskiner och serietillverkning
* Säkerställa kvalitet och måttkontroll enligt ritning
* Bidra med flexibilitet i verkstaden och stötta där det behövs
Vi söker dig som:
* Har god erfarenhet av CNC-bearbetning, främst fräs
* Behärskar MasterCAM och kan programmera självständigt
*Har erfarenhet av fleraxliga maskiner
* Har god ritningsläsning och förståelse för mätteknik
• Flytande svenska i tal och skrift
* Är noggrann, självgående och trivs med frihet under ansvar
* Extra plus om du även har CAD-kunskaper
Vi erbjuder:
• En modern arbetsplats i Landvetter med varierande och utvecklande arbetsuppgifter
* Frihet under ansvar med flexibla arbetstider på dagtid
* Möjlighet att växa och utvecklas i takt med företaget
* Ett sammansvetsat team där man hjälps åt och har roligt på jobbet Ersättning
