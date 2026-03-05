CNC-operatör för 3-5 axlig fräs
Ikett söker nu i samarbete med AutomationsPartner i Helsingborg efter en självgående och engagerad CNC-operatör fräs för 3-5 axlig bearbetning! Tillverkningen sker huvudsakligen som enstyckstillverkning, där varje produkt framställs individuellt. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och problemlösningsförmåga.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
• Rigga och ställa in 3-5-axliga fräs CNC-maskiner
• Uppspänning och referenssättning
• Tolka ritningar, toleranser och ytkrav
• Välja och optimera verktyg för rätt bearbetningsstrategi
• Utföra kvalitetskontroller och mätning enligt kravspecifikation
• Bearbeta material som aluminium, rostfritt och plast
• Köra manuell fräs och svarv vid behov.
• Dokumentera arbete och använda Office/Windows i det dagliga arbetet
• Identifiera och rapportera avvikelser
• Arbeta strukturerat och metodiskt enligt 5S
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Om företaget
Vi är AutomationsPartner, ett innovativt företag som samarbetar med världsledande bolag inom medicinteknik. Vi utvecklar skräddarsydda lösningar med hög precision - och med fokus på långsiktiga kundrelationer.
Hos oss är varje dag en chans att skapa något hållbart - för våra kunder, vår personal och samhället.
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och arbetar med hållbarhet i linje med Ecovadis och SBTi. Våra kunder uppskattar oss för vår kompetens, leveranssäkerhet och innovationsförmåga - något som avspeglas i våra höga kundbetyg.Profil
För rollen ser vi att du:
• Har dokumenterad erfarenhet av CNC-bearbetning (3-5 axlar)
• Har god kunskap inom manuell och styrd fräs- och svarvbearbetning
• Är trygg i uppspänning, riggning och maskininställning
• Har god material- och verktygskunskap
• Är noggrann och van vid att arbeta med snäva toleranser
• Har goda kunskaper inom mätteknik och kvalitetskontroll
• Trivs med att dela kunskap och stötta nya kollegor
• Är en lagspelare som samarbetar väl mellan avdelningar
Är du även självgående i programmering och har erfarenhet av GibbsCAM är det meriterande.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer att hitta sitt drömjobb. Våra kunder finns främst inom industribranschen och vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Genom nära samarbete med vår kund och via vår rekryteringsprocess säkerställer vi att du är rätt person för jobbet. På vägen mot ditt nya jobb kommer du att ha personlig kontakt med en rekryterare från Ikett som guidar dig genom processen. Som en viktig del i rekryteringen får du besöka företaget och träffa dina nya kollegor.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
