2026-04-10
CNC-operatör till kund i Vetlanda
Vi söker nu en engagerad och noggrann CNC-operatör till vår kund i Vetlanda. Har du erfarenhet av CNC-bearbetning och trivs i en roll där du får ta eget ansvar? Då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
I rollen som CNC-operatör kommer du att arbeta i en modern produktionsmiljö med CNC-styrda maskiner. Du blir en viktig del av produktionen där fokus ligger på kvalitet, precision och effektivitet. Arbetet innebär både löpande produktion och visst ansvar för att säkerställa att maskinerna fungerar optimalt.
Du kommer att arbeta självständigt men också samarbeta med kollegor och arbetsledning för att säkerställa ett smidigt produktionsflöde.Dina arbetsuppgifter
Köra, övervaka och optimera CNC-maskiner
Utföra verktygsbyten samt hantera verktygsslitage
Göra enklare inställningar av maskiner
Mäta och kontrollera detaljer enligt ritningar och kvalitetskrav
Felsöka vid avvikelser och bidra till förbättringsarbete
Säkerställa att produktionen sker enligt gällande säkerhetsföreskrifterKvalifikationer
Erfarenhet av arbete som CNC-operatör eller liknande roll
God vana av att arbeta med CNC-maskiner och tillhörande utrustning
Förmåga att läsa och förstå ritningar
Erfarenhet av mätinstrument och kvalitetskontroller
God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga
Svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt. Du trivs med att arbeta självständigt och tar gärna egna initiativ när det behövs. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.Företaget
Vår kund är ett väletablerat företag inom tillverkningsindustrin med fokus på kvalitet och långsiktighet. Här erbjuds du en trygg arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och ett engagerat team.
Övrig information:
Placeringsort: Vetlanda
Arbetstid: Heltid (2-skift)
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341)
Stortorget 1B (visa karta
)
574 32 VETLANDA Arbetsplats
Uniflex Höglandet Kontakt
Jacob Couchér Stridh jacob.coucher-stridh@uniflex.se 0707932327 Jobbnummer
9846416