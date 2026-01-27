CNC-operatör
2026-01-27
Om tjänsten
CNC-operatör sökes - svarv & fräs med CAD/CAM-kunskap
Ikett Personalpartner söker nu efter erfarna CNC-operatörer för uppdrag hos våra kunder inom tillverkningsindustrin. Uppdragen finns på flera orter och kan leda till långsiktiga anställningar hos kund.Om tjänsten
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med både manuella och CNC-styrda svarvar och fräsar. Arbetet innefattar riggning, programmering, körning och kvalitetskontroll av detaljer. Du förväntas även kunna programmera i CAD/CAM-system samt bidra till förbättringar i produktion och processer.Dina arbetsuppgifter
• Programmering, inställning och körning av CNC-svarvar och CNC-fräsar
• Arbete i manuella svarvar och fräsar
• Programmering i CAD/CAM-program
• Ritningsläsning och mätteknik
• Löpande kvalitetskontroller
• Felsökning och enklare underhåll av maskinerProfil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som CNC-operatör
• Har god vana av både svarv och fräs, manuellt och CNC
• Har kunskaper i CAD/CAM-programmering
• Kan läsa och tolka tekniska ritningar
• Arbetar noggrant, självständigt och kvalitetsmedvetet
• Har god samarbetsförmåga och är lösningsorienterad
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
