Vi på Ikett söker nu en CNC-operatör till en av våra kunder i Molkom.
Tjänsten är placerad på bearbetningsavdelningen, där man arbetar i en modern och varierad produktionsmiljö med både fräs- och svarvmaskiner.
Du har ansvar för hela processen, ända ifrån uppsättning av ämne till gradning av färdig detalj, även justeringar i program.
Vid uppsättning av nya detaljer är problemlösning och uppfinns rikedom bra att ha. För vid enstyckstillverkning får man vara påhittig.
Som operatör hos dem arbetar du med enstyckstillverkning, vilket innebär att ingen dag är den andra lik. Du kommer att:
• Arbeta i CNC-styrda fräs- och svarvmaskiner.
• Utföra uppsättning, riggning och gradning.
• Justera program vid behov och kvalitetssäkra dina detaljer.
• Vara delaktig i problemlösning och utveckling vid nya uppsättningar.
Till en början arbetar du dagtid, och när du känner dig trygg i rollen övergår du till tvåskift.Profil
Vi söker dig som har:
• Verkstadsvana och tekniskt intresse.
• Kunskap i ritningsläsning och mätteknik för mekaniska komponenter.
• Grundläggande förståelse för bearbetningsprocesser.
• God svenska i tal och skrift.
• Körkort och tillgång till bil.
Meriterande:
• Truck- och traverskort.
• Erfarenhet av Heidenhain eller Okuma styrsystem.
• Kunskap inom CAM-program, gärna MasterCAM.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
