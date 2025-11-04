CNC-operatör
2025-11-04
Du kommer att arbeta i CNC-styrda maskiner där du med noggrannhet förbereder och övervakar den maskin du ansvarar för, för att sedan kontrollera att utfört arbete lever upp till kvalitetskraven. Genom bra samarbete hjälps du och dina kollegor åt för att kunderna får sina produkter på utsatt tid.
Dina kvalifikationer
Vi ser att du har minst ett par års arbetslivserfarenhet som CNC-operatör där du arbetat med ritningsläsning, programmering, riggning, verktygsbyten och körning i CNC-styrda maskiner.
Du har erfarenhet av tillverkning av detaljer med höga kvalitetskrav och har därav vana i ritningsläsning samt hantering av mätdon.
Vi söker dig som har goda kunskaper av programmering.
Meriterande
Har du erfarenhet av Cam så är det meriterande.
Meriterande är om du har jobbat i styrsystemet Heidenhain eller Fanuc/ISO.
Din profil
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du är en noggrann problemlösare. Du är motiverande i ditt arbetssätt och delger dina kunskaper till dina kollegor på ett prestigelöst sätt. Utöver det tror vi att du:
Har viljan att utvecklas inom bearbetning.
Är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
Har gott ordningssinne.
Är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: isah@kim-ab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona IndustriMekano AB
(org.nr 559081-8950)
Gamla Landsvägen 58 (visa karta
)
373 31 NÄTTRABY Jobbnummer
9589015