CNC- operatörer till Axipto Nybro
2026-04-21
Axipto satsar framåt - och vi behöver fler engagerade medarbetare! Som operatör blir du en viktig del i vår produktion och utveckling. Är du nästa stjärna i teamet?
Axipto består av tre produktionsenheter - Nybro, Målilla och Mönsterås och är en viktig del av den starka och framåtdrivande industrikoncernen Inducore. Vi kombinerar det mindre företagets korta beslutsvägar med det stora företagets resurser. Hos oss får du arbeta i en modern och framåtblickande miljö där vi ständigt utvecklar våra processer för att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. Vår produktion bygger på avancerade CNC-maskiner och robotbaserade automationslösningar, kompletterat med moderna manuella CNC-maskiner. Vi är stolta över vår teknik - men ännu mer stolta över människorna bakom den.
Rollen som CNC- operatör
Vi är i en utvecklingsfas och söker nu operatörer till vår verksamhet i Nybro. Som operatör hos oss ansvarar du för driften i en maskingrupp under ditt skift. Arbetet omfattar bland annat ställ, övervakning av maskiner, kontrollmätning och kvalitetssäkring. Du samarbetar nära produktionsledningen och är en viktig del i att vi når våra gemensamma mål. Vi uppmuntrar initiativtagande och ser gärna att du bidrar till förbättringar, både i det dagliga arbetet och genom egna idéer.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du
Ha erfarenhet av industriarbete - gärna som CNC-operatör
Vara noggrann, strukturerad och tycka om att arbeta i team
Ha ett intresse för teknik och en vilja att utforska nya lösningar
Trivas med att ta ansvar och kunna arbeta självständigt
Ha datorvana och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi vet att ingen kan allt från början - det viktigaste för oss är din vilja att lära, utvecklas och bidra.
Vi erbjuder
En trygg anställning med kollektivavtal
Arbete i en teknisk och modern miljö
En arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas
Förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag och regelbundna personalaktiviteter - allt för att skapa trivsel, gemenskap och en hållbar arbetsvardag
På Axipto värnar vi om mångfald och inkludering. Vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar och stärker oss - både som arbetsplats och som människor. Därför strävar vi efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla ges lika förutsättningar att växa och känna sig välkomna - oavsett bakgrund, kön eller erfarenhet.
Tjänsten är på heltid med placering i Nybro. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt till: jobb@axipto.se
och märk ansökan med "CNC-operatör Nybro".
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: jobb@axipto.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör Nybro".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Axipto AB
https://www.axipto.com/
Titanvägen 10 (visa karta
)
382 46 NYBRO
HR-specialist
Caroline Darwiche, Caroline.Darwiche@axipto.se, 0481-475 15
