CNC Operatör till kund strax utanför Halmstad

Today Consulting Syd AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Halmstad
2026-07-06


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CNC-operatör med erfarenhet av svarv & fräs
Vi söker nu en skicklig och självgående CNC-operatör till en av våra industrikunder med start omgående. Har du erfarenhet av både svarv och fräs samt god kunskap i Heidenhain och Fanuc? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig!

Publiceringsdatum
2026-07-06

Om tjänsten
Som CNC-operatör kommer du att arbeta med både svarvning och fräsning i en modern produktionsmiljö. Du ansvarar för att ställa, köra och övervaka maskinerna samt säkerställa att detaljerna håller rätt mått och kvalitet. Du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund, med möjlighet till långsiktigt uppdrag.

Dina arbetsuppgifter
Ställning, körning och programmering i CNC-svarv och CNC-fräs

Arbete i styrsystemen Heidenhain och Fanuc

Mätning, kontroll och kvalitetsäkring av detaljer

Löpande underhåll av maskiner

Produktionsanpassningar och problemlösning vid behov

Kvalifikationer
Minst tre års erfarenhet som CNC-operatör (svarv och fräs)

God vana av styrsystemen Heidenhain och Fanuc

Erfarenhet av ritningsläsning och mätteknik

Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad

Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan redan idag – urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6850150-2086655".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Today Consulting Syd AB (org.nr 559209-0400), https://karriar.todayconsulting.se
Halmstad C (visa karta)
302 50  HALMSTAD

Arbetsplats
Today Consulting

Jobbnummer
9993260

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