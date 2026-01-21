CNC Maskinoperatör Svarv & Fräs
2026-01-21
Vill du arbeta med modern teknik i en högautomatiserad produktionsmiljö? Vi söker nu maskinoperatörer till både vår fräs & svarvavdelning - en viktig roll i vår dagliga produktion där du arbetar med avancerade maskiner och robotlösningar.
Om rollen
Som maskinoperatör ansvarar du för att våra DMG Mori Multitasking-maskiner, Okuma-svarvar, Okuma-fräsar och Mazak-fräsar med tillhörande robotceller fungerar optimalt i den dagliga driften. Du arbetar med:
Rationella materialbyten och verktygshantering
Mindre justeringar och kompenseringar i maskinprogram
Övervakning av produktionen och kvalitetssäkring
Felsökning och åtgärder vid enklare driftstörningar
Samarbete med tekniker och maskinställare för att säkerställa ett jämnt produktionsflöde
Du blir en del av ett engagerat team och arbetar nära maskinställare, tekniker och kollegor i fabriken.
Exempel på arbetsuppgifter
Ladda och byta material i maskiner och robotceller
Utföra verktygsbyten och enklare inställningar
Kontrollmäta och säkerställa att produktionen håller rätt kvalitet
Utföra enklare felsökning och åtgärda avvikelser
Bidra till förbättringsarbete och effektivisering i produktionen
Samarbeta med tekniker vid större justeringar eller störningar
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom industriell produktion, gärna inom skärande bearbetning. Du har:
Erfarenhet av CNC-maskiner, gärna DMG Mori eller Okuma
Vana vid att arbeta med automatiserade produktionsceller
Förståelse för ritningsläsning och mätteknik
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för din del av produktionen
Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i ett team. Du har ett strukturerat arbetssätt och är van att hålla ett jämnt arbetstempo och har en god attityd och inställning.
Språkkunskaper: Svenska alternativt Engelska i tal och skrift är ett krav.
Vi erbjuder
En modern och tekniskt avancerad arbetsmiljö
Varierande arbetsuppgifter och trevliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom produktion och automation
Kollektivavtal: Teknikföretagen/IF Metall Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: dusan@svarvmekano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinoperatör Svarv&Fräs". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svarvmekano i Malmö AB
(org.nr 556145-5246)
Kosterögatan 9 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
Svarvmekano I Malmö Aktiebolag Jobbnummer
9697845