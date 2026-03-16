Cloud Platform Engineer till Modelon i Lund!
2026-03-16
Modelon söker en Cloud Platform Engineer med ansvar för design, utveckling och drift av deras molnplattform. Du spelar en nyckelroll i hur produktteamet bygger, levererar och skalar Modelons tjänster för några av världens mest krävande och välkända industrikunder - och i att säkerställa att plattformen håller en hög och långsiktigt hållbar teknisk nivå.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Modelon utvecklar mjukvara för systemsimulering som används av ledande industriföretag världen över för att designa och optimera komplexa fysiska system. Företagets huvudprodukt, Modelon Impact, är en molnbaserad plattform för simuleringsbaserad design och utveckling, byggd på öppna standarder och använd i allt från flyg-, rymd- och fordonsindustri till energi- och processindustri.
Modelon Impact används för att fatta tekniska beslut tidigt i produktutvecklingscykeln, där kraven på noggrannhet, prestanda och spårbarhet är höga. Plattformen kombinerar avancerad simuleringsteknik med moderna SaaS-principer, vilket är ovanligt i denna industri.
Modelon är ett globalt företag med huvudkontor i Lund och kontor i USA, Tyskland, Indien och Japan, med ett långsiktigt strategiskt fokus på att göra systemsimulering mer tillgänglig och effektiv i industriella utvecklingsflöden.
Nu expanderar Modelon sitt Cloud Platform Team och söker en erfaren ingenjör som vill vara en del i utvecklingen av den molnplattform som utgör grunden för företagets produkter och fortsatta tillväxt.
Du erbjuds
En nyckelroll i Modelons Cloud- och plattformsatsning: Du har en central roll i övergången från ett centraliserat drift- och DevOps-upplägg till ett decentraliserat, produktorienterat plattformsteam. Fokus ligger på att bygga och vidareutveckla de verktyg och plattformstjänster som gör utvecklingsteamet effektiva och självständiga.
Arbete med avancerade moln- och plattformslösningar: Du arbetar med en modern teknisk stack (Azure, Kubernetes, GitOps) i en miljö där molnplattformen är affärskritisk och används för att leverera avancerade simuleringstjänster till några av världens mest krävande industrikunder.
Fokus på utveckling och förbättring, inte löpande förvaltning: Rollen är inriktad på att förbättra, automatisera och vidareutveckla plattformen, i en kultur där tekniskt lärande och kontinuerliga förbättringar är centrala.Dina arbetsuppgifter
Rollen går bortom traditionell drift och förvaltning. Du är en del av arbetet med att utveckla en intern plattform där plattformen är produkten. Ett centralt ansvar är att abstrahera bort molnets komplexitet och tillhandahålla stabila, väl definierade plattformstjänster som gör utvecklingsteamen självständiga i hur de bygger, levererar och driftar sina produkter.
I rollen förväntas du:
Driva den tekniska riktningen: Driva transformationen mot en distribuerad DevOps-kultur och säkerställa att plattformen fungerar som en produkt för interna utvecklare.
Abstrahera komplexitet: Sätta samman molntjänster till tydliga plattformstjänster och självbetjäningslösningar så att utvecklingsteam kan fokusera på produktutveckling snarare än infrastruktur.
Bygga och förfina plattformsautomation: Utveckla CI/CD-flöden och Infrastructure as Code (IaC) som skapar förutsägbarhet, kvalitet och effektivitet.
Skala och drifta mikrotjänster: Säkerställa att Kubernetes-miljöerna är stabila, säkra och skalbara för beräkningsintensiva simuleringar.
Utveckla observability: Implementera och vidareutveckla lösningar med OpenTelemetry och Azure Monitor för hög tillförlitlighet och effektiv incidenthantering.
Facilitera samarbete: Arbeta nära utvecklare, arkitekter och säkerhetsteam för kontinuerliga förbättringar inom kostnadseffektivitet, stabilitet och säkerhet.
Coachning och mentorskap: Stötta kollegors tekniska utveckling och bidra till en stark ingenjörskultur.
Vi söker dig som
Har gedigen erfarenhet om molnplattformar, särskilt Azure
Har praktisk erfarenhet av Kubernetes och Docker
Har god kunskap inom Infrastructure as Code (t.ex. Terraform, Bicep eller Helm)
Är bekväm med skriptning i Python och/eller Bash
Har erfarenhet av CI/CD-verktyg som GitHub Actions, GitLab, Jenkins eller ArgoCD
Har erfarenhet av observability-lösningar, exempelvis Azure Monitor och OpenTelemetry
Har god förståelse för DevOps- och SRE-principer, inklusive automation, SLO:er och postmortems
Är flytande i engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du
Erfarenhet av nätverk, säkerhet eller prestandaoptimering
Goda kunskaper i svenska
Vi tror på potential - även om du inte uppfyller alla krav är du välkommen att söka.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Stresstolerant
Förändringsbenägen
Analytisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "H0NWEA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
211 25 MALMÖ
