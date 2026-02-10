Client Relationship Manager till Tekniksprånget!
2026-02-10
Är du intresserad av försäljning och vill bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att inspirera fler unga till ingenjörsyrket?
OM TJÄNSTEN
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående arena för att påverka samhällsutvecklingen inom områden som utbildning, forskning, innovation, entreprenörskap, hållbarhet, energi, integration och ungas intresse för teknik. IVA är en gränsöverskridande mötesplats för beslutsfattare och experter från akademi, näringsliv och politik.
Till IVAs program Tekniksprånget söker vi nu en Client Relationship Manager. Tekniksprånget är ett praktikprogram där näringsliv, offentlig sektor och regeringen tillsammans satsar för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Genom fyra månaders betald praktik får unga i hela landet chansen att testa på ingenjörsyrket i praktiken. Syftet är att inspirera till en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. 200 arbetsgivare medverkar och erbjuder praktikplats på 100 orter runt om i Sverige. Sedan starten 2012 har 8000 praktiserat genom Tekniksprånget, varav hälften är unga kvinnor. Efter avslutad praktik säger 8 av 10 att de vill bli ingenjör.
I rollen som Client Relationship Manager kommer du fokusera på att sälja in Tekniksprånget till fler arbetsgivare och möjliggöra fler praktikplatser till unga som vill testa på ingenjörsyrket. Du kommer också att vara kundansvarig för ett antal redan medverkande arbetsgivare där du tillsammans med arbetsgivaren planerar för nästa praktikperiod. Du har en aktiv roll genom hela praktikprocessen i allt från annonsering till rekrytering och uppföljning.
Du kommer att ingå i ett team på 13 personer som består av flera Client Relationship Managers, två kommunikatörer, en projektkoordinator och en verksamhetschef. Teamet präglas av en öppen kultur där man är lyhörda och stöttar varandra.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår ansvar för en rad olika arbetsuppgifter, såsom:
• Uppsökande säljarbete för att attrahera fler arbetsgivare till Tekniksprånget.
• Att utveckla relationen och öka engagemanget hos redan medverkande arbetsgivare.
• Att stötta arbetsgivarna genom hela praktikprocessen i allt från praktikupplägg, annonsering, rekrytering, handledarskap och uppföljning.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av försäljning/kundrelationer/service.
• Har eftergymnasial utbildning inom relevant område såsom teknik/ekonomi/statvetenskap/liknande.
• Kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska, och har en stark kommunikativ förmåga.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i säljstödsystem.
• Ingenjörsutbildning/Kompetens om högre teknisk utbildning/ingenjörsyrket.
• Kompetens/erfarenhet av internationella miljöer.
• Erfarenhet av rekrytering och Employer branding.
Du motiveras av mätbara mål och har förmågan att självständigt planera och strukturera ditt arbete. Du är en utåtriktad lagspelare som får energi av mötet med andra människor. Naturligtvis delar du vårt engagemang i att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att inspirera fler unga till ingenjörsyrket och att skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning av ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden. För att lyckas i rollen bör du även vara prestigelös, lyhörd och ha en god förmåga att samarbeta operativt med kollegor. Övrig information
• Start: mars/april - 31a december med chans till förlängning.
• Omfattning: Heltid.
• Upplägg: Konsultuppdrag med anställning hos Academic Work.
• Placering: Centrala Stockholm. Möjlighet till remote ett par dagar i veckan.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
