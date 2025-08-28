CIO till Blåkläder, Svenljunga
Maquire Group AB / Datajobb / Svenljunga Visa alla datajobb i Svenljunga
2025-08-28
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maquire Group AB i Svenljunga
, Borås
, Härryda
, Alingsås
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Blåkläder är ett globalt företag med lokal känsla, som kommit en bra bit på vägen mot att bli störst på arbetskläder. Vi är ett internationellt sammansvetsat gäng på 700 medarbetare i ett 20-tal länder som sätter företagskultur, kvalitet och hållbarhet högst upp på agendan. De senaste tio åren har vi fyrdubblat vår omsättning, som nu är närmare 3 miljarder kronor, och det finns ingen broms i sikte. I Svenljunga strax utanför Borås sker allt utvecklingsarbete, från produktutveckling, logistik och lager till marknadsföring. Vi är stolta över att ca 90% av vårt sortiment idag produceras i egna fabriker, vilket ger oss insyn och påverkan i hela värdekedjan.
Blåkläder är ett framåtsträvande, entreprenörsdrivet och familjeägt företag som bestämt sig för att vara det självklara valet när arbetskläder kommer på tal. Hos oss kan du gå hur långt som helst om du har viljan, skickligheten och uthålligheten.Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Blåkläder befinner sig på en spännande tillväxtresa med målsättningen att dubbla omsättningen vart femte år. För att möjliggöra denna expansion söker vi nu en CIO till en helt ny roll med helhetsansvar för IT-organisationen - inklusive e-commerce, infrastruktur och support. Du får en central position i ledningsgruppen där du leder digitalisering, innovation och robusta lösningar för en global verksamhet i stark utveckling.
Dina ansvarsområden
Utveckla och implementera en långsiktig IT-strategi som stödjer affärsplanen
Säkerställa att IT-organisationen är affärsnära, proaktiv och kostnadseffektiv
Leda och utveckla IT-organisationen med fokus på e-commerce, infrastruktur och support
Säkerställa affärsstödjande system, robust IT-arkitektur och högsta nivå av cybersäkerhet
Driva digitalisering och datadriven kultur i hela organisationen
Etablera och följa upp KPI:er för IT-leveranser, projekt och systemtillgänglighet
Vara kravställare och beslutsfattare i större IT-initiativ och investeringar
Fungera som strategisk partner till CEO och övriga i ledningsgrupp
Tjänsten leder ett en organisation med totalt ca 25 medarbetare inom funktionerna e-commerce, IT operations och business support. Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen. Placering för tjänsten är på huvudkontoret i Svenljunga.
Om dig
Du är en strategisk och affärsdriven ledare som trivs med att kombinera långsiktigt arbete med operativ närvaro. Med ett prestigelöst och nyfiket förhållningssätt inspirerar du ditt team och bygger tillit i organisationen. Din erfarenhet omfattar bred IT-kompetens, internationellt arbete och digital transformation i tillväxtmiljöer. Du har förmågan att skapa struktur och riktning samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad i komplexa sammanhang.
Du erbjuds
Hos Blåkläder blir du en del av en stark kultur där entreprenörskap, engagemang och laganda står i centrum. Här får du en nyckelroll i ett globalt företag som växer snabbt och där IT är avgörande för fortsatt framgång. På huvudkontoret i Svenljunga finns gemenskap, träningsmöjligheter, aktivitetsgrupp och andra förmåner som stärker trivsel och samarbete.
Ansökan & kontakt
I den här rekryteringen samarbetar Blåkläder med Maquire. Varmt välkommen med din ansökan via maquire.se senast den 21 september. Om du har frågor, kontakta gärna Maria Hörnestam 076-3387646. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maquire Group AB
(org.nr 556725-8388), https://maquire.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maquire Sverige AB Jobbnummer
9480106