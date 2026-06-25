Cinema Operator

Afzaal, Muhammad / Foto- och filmjobb / Solna
2026-06-25


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Visa alla jobb hos Afzaal, Muhammad i Solna, Stockholm eller i hela Sverige

Oversee cinema screenings in Solna: operate projectors and sound systems, ensure films play correctly, perform routine equipment maintenance and troubleshooting, assist customers, and maintain safety and cleanliness in the auditoriums. Required: minimum 2 years experience. Required skills: sound operation; equipment maintenance and troubleshooting; customer service. Salary: 10,000 SEK per month (fixed).
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: muhammad@onebolt.ai

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Afzaal, Muhammad
Main St 1 (visa karta)
111 53  STOCKHOLM

Arbetsplats
Office

Kontakt
Muhammad Afzaal
muhammad@onebolt.ai

Jobbnummer
9979860

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