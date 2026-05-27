Chief Commercial Officer
2026-05-27
Publiceringsdatum2026-05-27Om tjänsten
Som CCO har du det övergripande ansvaret för bolagets kommersiella utveckling och försäljning över samtliga försäljningskanaler. Rollen omfattar att definiera riktning, skapa kommersiell struktur och säkerställa genomförande med fullt ansvar för tillväxt, lönsamhet och fortsatt affärsutveckling.
Du blir en central del av ledningsgruppen och arbetar nära VD samt övriga nyckelfunktioner för att omsätta affärsstrategi till konkreta initiativ och långsiktiga resultat. Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas med fortsatt höga ambitioner framåt. Det är inte ett förvaltande fokus utan en stor möjlighet för dig som motiveras av att bygga, utveckla och driva förändring i en miljö där tempot är högt och där beslutsvägarna är korta.
I rollen leder du ett team om ca 30 medarbetare varav 7 direktrapporterande fördelat över tre affärsområden. Teamet är placerat på kontoret i Malmö samt Stockholm och du förväntas skapa tydlig riktning, starkt genomförande och ett nära samspel mellan funktioner och marknader. Rollen utgår från huvudkontoret i Malmö där ledningsgruppen huvudsakligen arbetar på plats.
Rollen innebär även ansvar för att:Utforma och driva den kommersiella strategin med fullt ansvar för genomförande
Säkerställa fortsatt tillväxt och lönsamhet över samtliga försäljningskanaler
Utveckla försäljningsstruktur, prognosarbete, kommersiell uppföljning och arbetssätt
Identifiera nya affärsmöjligheter och driva försäljning på både befintliga och nya marknader
Vidareutveckla samspelet mellan butik, innesälj och e-handel för att stärka den totala affären
Skapa tydliga synergier mellan fysiska och digitala affärer för att maximera affärspotential
Övergripande ansvar för att driva, styra och utveckla samarbeten med externa byråer
Ansvar för bolagets digitala tillväxt och vidareutveckling
Sätta mål, KPI:er och säkerställa tydlig uppföljning
Coacha och utveckla teamet för att skapa en stark prestationskultur
Bidra operativt där det behövs och agera förebild i organisationen
Vara närvarande nära verksamheten och skapa starka samarbetenBakgrund
Vi tror att du är en kommersiell ledare som trivs bäst när affären är i rörelse. Du motiveras av att skapa struktur, riktning och resultat i miljöer där utvecklingstakten är hög och där nästa steg är viktigare än att förvalta det som redan finns. Du har sannolikt erfarenhet från bolag i tillväxt, förändring eller expansion och är van att balansera strategiskt arbete med ett nära operativt engagemang i verksamheten.
Vidare ser vi att du har:Erfarenhet från en senior kommersiell ledarroll med ansvar för försäljning, tillväxt och affärsutveckling
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla affärer över flera försäljningskanaler
Förmåga att skapa tydliga arbetssätt, kommersiell struktur, uppföljning och långsiktig skalbarhet
Erfarenhet av att utveckla samspelet mellan försäljning, marknad och digital handel
Förståelse för hur marknadsinvesteringar, kundresa och försäljningsarbete tillsammans driver tillväxt
Erfarenhet av att arbeta datadrivet med KPI:er, prognoser och kommersiella beslut
Ett tydligt affärsmannaskap med förmåga att omsätta strategi till genomförande
Som person tror vi att du är prestigelös, snabbfotad och energisk. Du tycker om att kavla upp ärmarna och går gärna först när förändring ska genomföras. Du inspirerar genom handling och är en ledare som kombinerar höga ambitioner med ett stort operativt hjärta.
Du ansluter till ett bolag med stark tilltro till sin affär, god lönsamhet och höga ambitioner framåt. Här finns möjligheten att vara med och påverka på riktigt i ett bolag där beslut går snabbt och där rätt person kommer få stort mandat. Du blir en central del av ledningsgruppen och får möjlighet att bidra till nästa fas av bolagets utveckling, med fokus på hållbar tillväxt och långsiktigt värdeskapande.
Placering & startTjänsten är placerad i Malmö och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi ser gärna att rätt person kan komma på plats så snart som möjligt.
Kontakt & ansökanHar du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Zophia Karlsson på zophia@ecommercerecruit.se
eller Emil Gretland på emil@ecommercerecruit.se
. Då vi arbetar med löpande urval rekommenderar vi att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-commerce Recruit Nordic AB
(org.nr 559227-3287)
Lilla Torg 4 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
E-commerce Recruit Jobbnummer
9931876