Chefsstöd med inriktning ekonomi och administration
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Avdelningen för människa och samhälle / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
2026-01-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Östergötlands län, Avdelningen för människa och samhälle i Linköping
När du jobbar på länsstyrelsen får du använda din kunskap på landets bredaste myndighet. Länsstyrelsen är statens företrädare i länet och ser till att nationella mål får genomslag. Med hänsyn till regionala förutsättningar gör vi avvägningar mellan olika samhällsintressen. Detta genom samarbete mellan experter inom en rad olika områden och i samverkan med myndigheter, kommuner och organisationer.
På länsstyrelsen skapar vi samhällsnytta och påverkar samhällsutvecklingen, varje dag. Det är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland.
Du kommer att tillhöra
avdelningen för människa och samhälle som arbetar med frågor som rör samhällsbyggnad, kulturmiljö, social hållbarhet, energi, klimat och regional tillväxt, krisberedskap och civilt försvar samt handläggning av förvaltningsärenden.
Dina arbetsuppgifter
blir inom ekonomi och administration. Du kommer att vara ett stöd till avdelningschef och enhetschefer på avdelningen. I arbetsuppgifterna ingår bistå avdelningschef och enhetschefer med budgetplanering, budgetunderlag och ekonomiuppföljning. Du kommer också att arbeta med avdelningens ekonomiunderlag inför verksamhetsplanering, ekonomisk uppföljning/prognos vid tertial och vid bokslut. Andra arbetsuppgifter kan vara omföringar, kundfakturor och utbetalningar. Vid behov kommer du även att stötta övriga kollegor med administrativ hantering. Du förväntas arbeta självständigt, men i nära samarbete med avdelningens chefer och övrigt administrativt stöd.
Ska-krav för tjänsten:
- avslutad gymnasial utbildning, gärna med inriktning mot ekonomi eller utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig för tjänsten
- minst ett års erfarenhet av budgetplanering, ekonomi och fakturahantering
- officepaketet inkl. excel
Meriterande:
- god kunskap om offentlig förvaltning
- erfarenhet av arbete som chefsstöd med inriktning mot budgetarbete och ekonomiuppföljning
- erfarenhet av Agresso, Unit4, Hypergene/Lisa, visma proceedo
- eftergymnasial utbildning inom administration och ekonomi
Som person är du
serviceinriktad, självgående, strukturerad, flexibel och har god förmåga att samarbeta. Du har förmåga att se vad behöver göras och lägga upp ditt eget arbete samt hitta balans mellan att leverera god kvalitet och att hålla tidsplaner. Du är flexibel och kan växla mellan många typer av arbetsuppgifter. Genom ditt positiva förhållningssätt bidrar du både till en god arbetsmiljö. För att lyckas i rollen behöver du vara analytisk, kommunikativ och kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen är
ett vikariat på 12 månader med start under april/maj.
Vill du veta mer kontakta:
Avdelningschef Jenny Knuthammar, telefon: 010-223 53 55.
Fackliga företrädare:
- SACO, Magnus Roback, telefon: 010-223 54 89.
- ST, Nina Stenmark, telefon: 010-223 53 04.
Välkommen med din ansökan
Som du skickar via www.varbi.com.
Din ansökan ska ha inkommit senast 12 februari, ange ref nr: 1429.
Läs mer om att jobba hos oss, vår värdegrund och våra förmåner:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/jobba-hos-oss.html
Inom staten rekryterar vi efter principen om förtjänst och skicklighet. Det innebär att vi gör en helhetsbedömning och arbetar efter kompetensbaserad rekrytering som en kvalitetssäkring för objektivitet och icke-diskriminering.
Följ oss i sociala medier:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/sociala-medier.html
Läs mer om Länsstyrelsen i Östergötland:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-ostergotlands-lan.html
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Så hanterar vi dina personuppgifter:https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html Ersättning
