2025-10-12
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos My Event Wermland AB i Åmål
Vi startar en ny sushirestaurang i Åmål med höga ambitioner. Vår vision är en mötesplats där japansk matlagning möter kvalitet, passion och gemenskap.
Nu söker vi en erfaren sushikock som vill vara med från start och bygga något unikt tillsammans med oss.
DIN PROFIL
Gedigen erfarenhet av sushi och japansk matlagning.
Självgående och trygg i att ta ansvar för kök och daglig drift.
Brinner för kvalitet, renlighet och matsäkerhet.
Gästfokuserad, utåtriktad och ambitiös
Vill vara med och utveckla koncept, meny och arbetssätt från grunden.
Publiceringsdatum2025-10-12Arbetsuppgifter
Tillaga sushi samt utvalda asiatiska rätter.
Säkerställa kökets kvalitet, rutiner och egenkontroll.
Bidra i meny- och konceptutveckling.
Kassa/servering vid behov samt övergripande dagliga rutiner (renhållning/städ).
VI ERBJUDER
Chansen att vara med från starten av en ny restaurang.
Stort inflytande över kök, meny och utveckling.
En arbetsplats där passion, yrkesstolthet och gästupplevelse står i centrum.
Plats: Åmål
Omfattning/anställningsform: Enligt överenskommelse
Start: Slutet av året / början av nästa år (vi öppnar när vi hittat rätt person)
Ansökan: Skicka CV och ett kort personligt brev (gärna referenser/portfolio) till adde@myevent.se
.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: adde@myevent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare My Event Wermland AB
(org.nr 559424-4518) Arbetsplats
Sushi i Åmål Jobbnummer
9552229